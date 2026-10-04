La smart TV Haier da 65" è in promozione su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il prezzo della smart TV Haier: sconto attivo del 20% per un costo finale di 399,99€ (minimo storico). Puoi acquistarla (anche a rate) direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Smart TV Haier è pensata per offrire un'esperienza completa tra intrattenimento, film, serie TV e gaming, combinando immagini ad alta risoluzione, audio immersivo e un sistema smart ricco di contenuti.
Il pannello supporta la risoluzione 4K con HDR, permettendo di visualizzare immagini dettagliate con contrasti intensi, neri profondi e bianchi più luminosi, per colori vividi e naturali.
Ulteriori dettagli sulla TV
Per gli appassionati di videogiochi e per chi guarda contenuti la tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) interviene sull'elaborazione delle immagini per ridurre le sfocature durante le scene dinamiche. Il risultato è una visione più fluida e nitida anche nelle sequenze caratterizzate da movimenti rapidi.
L'esperienza coinvolge anche l'audio, grazie al supporto del Dolby Audio multicanale, progettato per offrire un suono ricco e potente, con una maggiore profondità spaziale e una buona chiarezza.
Alla base del sistema troviamo inoltre un processore quad core, che gestisce la navigazione e l'accesso alle applicazioni. I 32 GB di memoria interna offrono spazio per i contenuti e le app.