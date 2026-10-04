La smart TV Haier da 65" è in promozione su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

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Il pannello supporta la risoluzione 4K con HDR, permettendo di visualizzare immagini dettagliate con contrasti intensi, neri profondi e bianchi più luminosi, per colori vividi e naturali.