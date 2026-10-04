The Witcher 3: Wild Hunt Remastered ha riportato il gioco al successo su Steam: nuovo record

CD Projekt RED ha da poco pubblicato la versione rimasterizzata di The Witcher 3 e i giocatori hanno subito risposto con entusiasmo, ottenendo un nuovo record su Steam.

The Witcher 3: Wild Hunt è un grande gioco, che sin dal lancio è stato amato dai giocatori, fossero essi fan della saga letteraria o semplici fan dei giochi di ruolo d'azione a mondo aperto. Oltre undici anni dopo l'arrivo della versione originale, CD Projekt RED sta ancora supportando il videogioco. Uno dei modi scelti è stato realizzare una versione rimasterizzata, nota semplicemente come The Witcher 3: Wild Hunt Remastered. Questa nuova edizione ha subito attirato i giocatori e ha permesso a The Witcher 3: Wild Hunt di ottenere un nuovo record di giocatori contemporanei.

I numeri di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered crescono di minuto in minuto Al momento della scrittura di questa notizia, il record di giocatori su Steam collegati a The Witcher 3: Wild Hunt Remastered è pari a 134.406. Il precedente record era di 103.329 utenti, che si erano connessi in occasione dell'arrivo della prima stagione di The Witcher, la serie TV live action con Henry Cavill su Netflix. La versione remastered però è stata in grado di superare in modo netto tale cifra e, considerando che vediamo i numeri salire di minuto in minuto, è credibile che tra alcune ore la differenza sarà ancora più significativa.