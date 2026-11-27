La patch dovrebbe essere disponibile in queste ore su tutte le piattaforme previste per il gioco, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, includendo un'ampia gamma di aggiustamenti e correzioni che vanno a migliorare diversi aspetti del gioco, compresa anche la modalità fotografica.

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo aggiornamento per The Witcher 3 Remastered con la patch 5.02 che migliora diversi aspetti del gioco e corregge problemi emersi all'interno della versione aggiornata del celebre action RPG fantasy.

I tanti miglioramenti della patch

"Due cose sono certe nella vita di uno strigo: la Via non dorme mai e il lavoro non finisce mai", si legge nel messaggio pubblicato da CD Projekt RED per annunciare la pubblicazione del nuovo aggiornamento, che risulta ora disponibile per tutte le pattaforme e il cui download dovrebbe avvenire automaticamente.

"Dagli aggiustamenti al gameplay, al bilanciamento e al comparto visivo ai miglioramenti per la modalità Foto, fino a numerose correzioni in tutto il Continente e altro ancora, questo aggiornamento introduce una serie di modifiche per rendere le tue avventure sulla Via ancora migliori".

Gli aspetti toccati da questo aggiornamento sono veramente tanti e vanno dalla correzione di singole quest e problemi che potevano emergere in alcuni punti specifici del gioco ai miglioramenti all'interfaccia e alla grafica.

Potete trovare tutte le informazioni ufficiali a questo indirizzo, dove le note risultano particolarmente efficaci nell'illustrare ogni singolo dettaglio dell'aggiornamento, oltretutto in italiano.

Nella fattispecie, notiamo che è stata risolta la mancata comparsa della carta di Gwent di Zoltan Chivay, rimosso un problema che poteva emergere con l'applicazione di mod e un altro che poteva impedire di interagire con i mercanti, oltre ad alcuni problemi che risultavano in anomalie del gioco al caricamento di alcuni salvataggi.

Sono stati rimossi bug legati a missioni specifiche come "Figlio Scomparso", "Tedd Deireadh, il Tempo della Fine", "Puntate alte" e "L'ultimo desiderio", inoltre vengono segnalate correzioni specifiche per PC e per console.