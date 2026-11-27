CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo aggiornamento per The Witcher 3 Remastered con la patch 5.02 che migliora diversi aspetti del gioco e corregge problemi emersi all'interno della versione aggiornata del celebre action RPG fantasy.
La patch dovrebbe essere disponibile in queste ore su tutte le piattaforme previste per il gioco, ovvero PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, includendo un'ampia gamma di aggiustamenti e correzioni che vanno a migliorare diversi aspetti del gioco, compresa anche la modalità fotografica.
Quest'ultima viene curata particolarmente in questo nuovo aggiornamento, intanto rimuovendo alcuni bug e crash che potevano emergere dall'utilizzo della modalità, poi modificando alcune opzioni per la gestione dell'immagine, rendendone più pratica a piacevole la fruizione.
I tanti miglioramenti della patch
"Due cose sono certe nella vita di uno strigo: la Via non dorme mai e il lavoro non finisce mai", si legge nel messaggio pubblicato da CD Projekt RED per annunciare la pubblicazione del nuovo aggiornamento, che risulta ora disponibile per tutte le pattaforme e il cui download dovrebbe avvenire automaticamente.
"Dagli aggiustamenti al gameplay, al bilanciamento e al comparto visivo ai miglioramenti per la modalità Foto, fino a numerose correzioni in tutto il Continente e altro ancora, questo aggiornamento introduce una serie di modifiche per rendere le tue avventure sulla Via ancora migliori".
Gli aspetti toccati da questo aggiornamento sono veramente tanti e vanno dalla correzione di singole quest e problemi che potevano emergere in alcuni punti specifici del gioco ai miglioramenti all'interfaccia e alla grafica.
Potete trovare tutte le informazioni ufficiali a questo indirizzo, dove le note risultano particolarmente efficaci nell'illustrare ogni singolo dettaglio dell'aggiornamento, oltretutto in italiano.
Nella fattispecie, notiamo che è stata risolta la mancata comparsa della carta di Gwent di Zoltan Chivay, rimosso un problema che poteva emergere con l'applicazione di mod e un altro che poteva impedire di interagire con i mercanti, oltre ad alcuni problemi che risultavano in anomalie del gioco al caricamento di alcuni salvataggi.
Sono stati rimossi bug legati a missioni specifiche come "Figlio Scomparso", "Tedd Deireadh, il Tempo della Fine", "Puntate alte" e "L'ultimo desiderio", inoltre vengono segnalate correzioni specifiche per PC e per console.
The Witcher torna al centro dell'attenzione
Di recente c'è stato un grande ritorno di interesse sulla serie grazie al lancio di The Witcher 3: Remastered, la versione tecnicamente rielaborata dell'originale che è stata distribuita come aggiornamento gratuito per chi possedeva già il gioco di base, oltre al prossimo arrivo dell'espansione Songs of the Past.
Quest'ultima arriverà nel 2027 ma non ha ancora una data di uscita precisa: si tratta di un'aggiunta molto importante e interessante, con ulteriori elementi narrativi che vanno ad arricchire il gioco a oltre dieci anni di distanza dall'uscita originale.
Tutto questo servirà poi a fare da ponte per l'arrivo di The Witcher 4, il nuovo capitolo che al momento è atteso per il 2028 e si presenta come la prossima grande produzione da parte di CD Projekt RED, con protagonista Ciri.
In questi giorni sono emerse nuove informazioni al riguardo, come il fatto che tra The Witcher 3 e The Witcher 4 ci sarà un salto simile a quello visto fra GTA 5 e GTA 6 e che il nuovo capitolo ha un accordo di marketing con PlayStation, così come successo con GTA 6, sebbene sia confermato come multipiattaforma.