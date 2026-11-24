Crimson Desert ha indiscutibilmente arricchito questo 2026 videoludico. Creatura affascinante e difficilmente descrivibile con poche parole, animale dotato di scarsa propriocezione, mosaico composto da tessere dai colori vibranti che tuttavia non formavano un disegno completamente e facilmente comprensibile. Gioco inevitabilmente divisivo, alternava momenti riuscitissimi ad altri disastrosi, proponeva un mondo scenograficamente d'impatto, purtroppo vincolato a un level design spesso claudicante. Soluzioni ludiche variegate e perfino sorprendenti venivano spesso rovinate dall'incapacità degli sviluppatori di inserirle in un contesto organico.
Quello di Pearl Abyss è stato uno sforzo notevole, degno di lode, ma mortificato da innumerevoli ingenuità e da una sommaria superficialità in fin troppi aspetti. Impossibile non provare quantomeno una certa attrazione per un prodotto del genere, sebbene sia altrettanto difficile ignorarne le tante storture che non gli hanno impedito di raggiungere e convincere un'ampia fetta di pubblico.
Sin dal lancio, lo sviluppatore coreano non ha mai smesso di migliorare, un pezzo alla volta, l'avventura di Kliff con aggiornamenti e patch che hanno risolto quantomeno una parte delle criticità sottolineate già nella nostra recensione.
A distanza di otto mesi dal lancio, Crimson Desert torna a far parlare di sé con due contenuti: l'Enhanced Edition, che offre gratuitamente una lunga serie di piccole e grandi migliorie, e Charting the Unknown, un DLC a pagamento che trasforma i Mantogrigio in corsari a caccia di tesori e di nuove sfide nell'oceano che avvolge il continente di Pywel.
Dopo una lunga prova, possiamo darvi il nostro parere su questo doppio aggiornamento dell'esperienza, un pacchetto che certamente amplia ulteriormente l'offerta, ma che non risolve buona parte dei difetti congeniti segnalati mesi addietro.
Migliorato sì, ma fino a un certo punto
Tornare a Pywel dopo così tanto tempo è stato indubbiamente disorientante. L'avventura di Pearl Abyss, nonostante il tempo passato, nonostante l'ormai ingombrante presenza di GTA VI, è e resta un mondo enorme, visivamente stupefacente, vibrante di vita nonostante routine comportamentali dei personaggi mai troppo sviluppate.
L'Enhanced Edition, a ben vedere, è un aggiornamento pensato principalmente, se non esclusivamente, per chi si avvicinerà al gioco per la prima volta o per chi coglierà l'occasione per concedersi una seconda partita. La maggior parte delle migliorie, infatti, riguarda la trama. Come sottolineato mesi fa nella nostra recensione, uno dei difetti principali del gioco era proprio un intreccio narrativo poco a fuoco e confusionario. La carne sul fuoco era tanta, pure troppa, e nonostante si alternassero sulla scena personaggi dotati di un certo carisma, Kliff non riusciva mai a bucare lo schermo, né l'enorme avventura in cui era invischiato offriva picchi drammatici ed epici degni di nota.
Questo aggiornamento gratuito cerca di mettere una bella pezza e, sebbene l'obiettivo non possa dirsi completamente raggiunto, la situazione è certamente migliorata rispetto al passato. Il protagonista gode di più linee di dialogo, di nuovi filmati che ci aiutano a comprendere meglio il suo trascorso e ciò che lo spinge a intervenire in favore di chiunque gli chieda una mano. Nuovi documenti e didascalie contestualizzano molto meglio alcuni eventi della trama e permettono di comprendere meglio il background di alcuni dei nemici che dovrete fronteggiare.
Il mondo di gioco, insomma, è stato ulteriormente espanso anche in termini narrativi, a tutto vantaggio di chi ama scoprire ogni dettaglio degli universi virtuali che esplora. Purtroppo, tornano puntuali anche gli stessi difetti che rendevano la versione originale della storia poco appassionante. Soprattutto i tanti membri dei Mantogrigio si perdono spesso e volentieri in inutili lungaggini. Molti dialoghi sono inutilmente ripetitivi. Certi filmati, per quanto ben diretti, si prolungano oltre il tollerabile. Buona parte dei documenti aggiunge dettagli superficiali.
Ancora una volta, Crimson Desert sceglie di essere soverchiante, invece di selezionare con maggiore attenzione ciò che vuole raccontare. Preferisce sommergere l'utente invece di preoccuparsi di essere semplicemente più graffiante. Probabilmente non è del tutto casuale se sin dal lancio è stata introdotta la possibilità di riprodurre tutte le scene d'intermezzo a velocità raddoppiata, funzione che si finisce per attivare spesso e volentieri, quando la conversazione si sofferma su argomenti che poco hanno a che vedere con l'avventura vera e propria.
L'altro grande cambiamento introdotto da questa Enhanced Edition riguarda invece il sistema di crescita dei personaggi. Oltre all'introduzione di nuove abilità, il cambiamento più importante riguarda il potenziamento dei tre personaggi controllabili durante l'avventura. In passato, per ottenere nuovi punti abilità era necessario esplorare, completare quest e combattere separatamente con ognuno di essi. Ciò implicava uno sviluppo non lineare e costringeva a dedicarsi al farming, qualora si volesse aumentare il livello di forza dell'intero terzetto. Con questo aggiornamento, fortunatamente, non sarà più necessario. Grazie al Legame dell'Abisso ora i manufatti trovati e ottenuti sono condivisi sia da Kliff sia da Damiane e Oongka. Ciò comporta un reset dei punti distribuiti, per chi tornerà sul gioco dopo tanto tempo, ma il beneficio apportato alla progressione è impagabile, con un'avventura che ora procede più spedita, senza troppi tempi morti né inutile e noioso farming nel mezzo.
L'Enhanced Edition è un buon aggiornamento, in definitiva. Se rende lo sviluppo dei personaggi enormemente più godibile, solo in parte riesce a rimettere nei binari una trama che, purtroppo, spesso si perde in dettagli inutili e non riesce a imprimere la giusta enfasi nelle sue fasi più delicate. Sapere di più del passato e delle motivazioni che spingono Kliff ad agire è sicuramente piacevole. Lo è meno scoprire che le nuove scene di intermezzo sono spesso ancor più inutilmente lunghe di quanto già non lo fossero in passato.
Crimson Ocean
Il piatto principale di Charting the Unknown diventa disponibile solo dopo aver completato l'avventura principale e propone una dotazione che, almeno in termini puramente contenutistici, rende giustizia ai 24,99 € necessari per l'acquisto.
Tanto per cominciare, Kliff, Damiane e Oongka sono protagonisti di una nuova quest dedicata a ciascuno di loro. Questi epiloghi, a ben vedere, offrono appena una manciata d'ore di longevità in più. Se da una parte cercano di chiudere alcuni degli archi narrativi lasciati in sospeso, tirando persino in ballo personaggi di cui si era persa ogni traccia, dall'altra non sono particolarmente memorabili sul piano della trama. Kliff dovrà risolvere un mistero nel cuore del deserto. Damiane sarà al centro di giochi di potere che stanno colpendo la sua terra natale. Oongka affronterà il suo passato, nel tentativo di dare ulteriore slancio ai Mantogrigio.
Quanto detto per la Enhanced Edition vale anche qui: queste nuove missioni faranno indubbiamente gola ai completisti e a chi è affamato di nuovi dettagli sulla lore di Pywel e dei protagonisti del gioco. Purtroppo, dialoghi e cut-scene scadono spesso in una verbosità estrema, a tutto svantaggio del reale coinvolgimento del giocatore. Anche le soluzioni di gameplay introdotte in questi segmenti sono sì interessanti. Kliff, per esempio, dovrà esplorare il deserto orientandosi grazie ai fasci di luce di alcuni fari, ma come per l'avventura principale non vengono mai esplorate o approfondite a dovere. Ci si diverte, insomma, ma non si tratta di epiloghi capaci di tracciare un solco indelebile nelle menti di chi li affronterà.
Charting the Unknown ha comunque molto altro da offrire. Vi sarà concesso di rilevare attività commerciali sparse per tutta Pywel, così da incrementare gli introiti destinati al campo base dei Mantogrigio. Il gioco, durante queste fasi, non si trasforma in un gestionale ricco di variabili e menù contestuali. Tuttavia, potrete influenzare l'andamento degli affari in vari modi. Potrete, per esempio, scegliere quali mobili produrre in una falegnameria e assegnare a ogni compito gli alleati più indicati in base alle loro abilità.
Kliff potrà ora approfondire realmente le relazioni con alcuni abitanti del continente, potendo persino sposare il personaggio che sceglierete di corteggiare, salvo poi eventualmente divorziare. In termini puramente ludici questa eventualità non modifica in alcun modo l'andamento dell'avventura, né dona particolari bonus al personaggio. Si tratta di una piacevole variazione sul percorso, che indubbiamente saprà regalare una gradita distrazione.
Nuovo di zecca anche il sistema legato ai castelli. Sparsi per Pywel ci sono delle fortificazioni che potrete strappare ai nemici e occupare successivamente. Una volta in vostro possesso, potrete naturalmente personalizzarle, seppur in modo piuttosto superficiale.
Questo pacchetto di nuove attività conferma l'atteggiamento di Pearl Abyss nei confronti della propria creatura: riempirla a più non posso, anche a discapito di una certa profondità e attenzione per i dettagli. Il compromesso, come già fu per l'avventura principale, funziona e soddisfa. L'impressione, tuttavia, è sempre quella che il gioco si alimenti di icone, sequele di micro-gestioni ed elementi di gameplay estremamente situazionali. Come detto: un mosaico sicuramente dirompente in termini globali, ma privo di un vero focus che possa offrire al pubblico una struttura realmente solida e convincente in ogni sua parte.
La portata principale di Charting the Unknown, tuttavia, è naturalmente rappresentata dalla nuova regione che potrete esplorare in larga parte a bordo di un veliero. Anche in questo caso l'imbarcazione potrà essere ovviamente personalizzata, potenziata, riempita dai membri dei Mantogrigio che riterrete più idonei al compito affidatogli. Come per le attività commerciali, il tutto si riduce a un paio di menù: una soluzione certamente pratica e comunque capace di influenzare l'efficienza della navigazione, ma che denota una profondità molto relativa.
Un discorso analogo vale per la navigazione vera e propria. Qui l'approccio è simile a quello utilizzato, ai suoi tempi, da Assassin's Creed IV: Black Flag. Con pochi comandi controllerete le vele, la navigazione e i cannoni. Solcare i mari, vista la velocità ridotta dell'imbarcazione, in alcuni casi diventerà un po' noioso, ma le battaglie contro altri velieri, per quanto prive di profondità, regalano adrenalina e divertimento.
La distesa oceanica, ovviamente, è anche fonte di innumerevoli nuove missioni, tesori da scovare, isole e arcipelaghi in cui attraccare con la propria imbarcazione. Il level design si arricchisce di una rinnovata verticalità. I fondali, difatti, sono liberamente esplorabili e ospitano relitti, caverne e abissi abitati da una moltitudine di pesci e creature tutt'altro che amichevoli. L'orizzonte subacqueo è ovviamente vastissimo e dona all'esplorazione un'ulteriore dimensione, dal momento che dovrete naturalmente fare i conti con la riserva d'ossigeno, elemento che non solo contribuisce a infondere un pizzico di tensione durante ogni immersione, determina il potenziale raggio d'azione di Kliff durante le sue escursioni sotto il livello del mare.
Questo DLC, per quanto riguarda ciò che farete nella nuova regione, non cambia quasi di una virgola l'esperienza già provata con l'avventura principale in termini di progressione, ritmo e mole di contenuti, ma anche di limiti e difetti. Ancora una volta verrete sommersi da luoghi d'interesse, quest, piccole e grandi cose da scoprire. Pearl Abyss si riconferma estremamente caparbia nel mantenere sempre viva la curiosità e l'interesse del videogiocatore. L'altro lato della medaglia è un gioco che zoppica ancora sul fronte del level e del game design: le indicazioni sono spesso poco chiare, il mondo di gioco è globalmente incapace di guidare il giocatore quando necessario, enigmi e quest si completano più per tentativi che ragionando e utilizzando in modo creativo i tanti strumenti messi a disposizione.
Come sempre, un approccio di questo tipo genererà reazioni differenti. C'è chi si innamorerà nuovamente della mole di contenuti messa sul piatto da Pearl Abyss, ammaliato dall'idea di una nuova ampissima regione da esplorare da parte a parte e certo di avere almeno 30 ore extra da passare in compagnia di Kliff. Altri accetteranno gli stessi compromessi presentati dal gioco, pur di prendere parte a un'avventura comunque coinvolgente e varia. Altri ancora, invece, già scottati dal primo impatto con il gioco, non troveranno in Charting the Unknown un'evoluzione o un cambio di rotta tale da modificare il proprio parere.
Conclusioni
Il doppio aggiornamento di Crimson Desert conferma l'approccio di Pearl Abyss nei confronti della propria creatura: quantità in primis, sostanza in seconda battuta. Dalle nuove cut-scene dell'Enhanced Edition, alle tante attività introdotte da Charting the Unknown, senza ovviamente dimenticare la nuova regione acquatica di Pywel con tutto il suo carico di quest e zone da esplorare, l'imperativo resta quello di sommergere il videogiocatore di contenuti, anche a discapito della profondità di ciascuno di essi. Il meccanismo funziona, pur con tutti i limiti del caso. Tornare a vestire i panni di Kliff e compagni è divertente e regala una marea di segreti da scovare e missioni da affrontare. Al tempo stesso, nessuna attività o meccanica di gameplay viene approfondita a dovere. Tornano le didascalie poco chiare, gli enigmi che si risolvono più per tentativi che attraverso un ragionamento coerente e una trama che a volte si dilunga inutilmente su dettagli poco interessanti. Crimson Desert, insomma, con Charting the Unknown si amplia, ma non cambia pelle. Nel bene, che resta tanto, ma anche nel male.
PRO
- L'Enhanced Edition migliora, pur solo in parte, la trama dell'avventura principale
- La nuova regione di Pywel di Charting the Unknown è vasta e ricchissima di attività
- Almeno 30 ore di longevità extra garantite
CONTRO
- Si ripresentano, quasi immutati, tutti i difetti dell'avventura principale