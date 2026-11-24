A distanza di otto mesi dal lancio, Crimson Desert torna a far parlare di sé con due contenuti: l' Enhanced Edition , che offre gratuitamente una lunga serie di piccole e grandi migliorie, e Charting the Unknown , un DLC a pagamento che trasforma i Mantogrigio in corsari a caccia di tesori e di nuove sfide nell'oceano che avvolge il continente di Pywel.

Sin dal lancio, lo sviluppatore coreano non ha mai smesso di migliorare, un pezzo alla volta, l'avventura di Kliff con aggiornamenti e patch che hanno risolto quantomeno una parte delle criticità sottolineate già nella nostra recensione .

Quello di Pearl Abyss è stato uno sforzo notevole , degno di lode, ma mortificato da innumerevoli ingenuità e da una sommaria superficialità in fin troppi aspetti. Impossibile non provare quantomeno una certa attrazione per un prodotto del genere, sebbene sia altrettanto difficile ignorarne le tante storture che non gli hanno impedito di raggiungere e convincere un'ampia fetta di pubblico.

Crimson Desert ha indiscutibilmente arricchito questo 2026 videoludico. Creatura affascinante e difficilmente descrivibile con poche parole, animale dotato di scarsa propriocezione, mosaico composto da tessere dai colori vibranti che tuttavia non formavano un disegno completamente e facilmente comprensibile. Gioco inevitabilmente divisivo , alternava momenti riuscitissimi ad altri disastrosi, proponeva un mondo scenograficamente d'impatto, purtroppo vincolato a un level design spesso claudicante. Soluzioni ludiche variegate e perfino sorprendenti venivano spesso rovinate dall'incapacità degli sviluppatori di inserirle in un contesto organico.

Migliorato sì, ma fino a un certo punto

Tornare a Pywel dopo così tanto tempo è stato indubbiamente disorientante. L'avventura di Pearl Abyss, nonostante il tempo passato, nonostante l'ormai ingombrante presenza di GTA VI, è e resta un mondo enorme, visivamente stupefacente, vibrante di vita nonostante routine comportamentali dei personaggi mai troppo sviluppate.



L'Enhanced Edition, a ben vedere, è un aggiornamento pensato principalmente, se non esclusivamente, per chi si avvicinerà al gioco per la prima volta o per chi coglierà l'occasione per concedersi una seconda partita. La maggior parte delle migliorie, infatti, riguarda la trama. Come sottolineato mesi fa nella nostra recensione, uno dei difetti principali del gioco era proprio un intreccio narrativo poco a fuoco e confusionario. La carne sul fuoco era tanta, pure troppa, e nonostante si alternassero sulla scena personaggi dotati di un certo carisma, Kliff non riusciva mai a bucare lo schermo, né l'enorme avventura in cui era invischiato offriva picchi drammatici ed epici degni di nota.

Questo aggiornamento gratuito cerca di mettere una bella pezza e, sebbene l'obiettivo non possa dirsi completamente raggiunto, la situazione è certamente migliorata rispetto al passato. Il protagonista gode di più linee di dialogo, di nuovi filmati che ci aiutano a comprendere meglio il suo trascorso e ciò che lo spinge a intervenire in favore di chiunque gli chieda una mano. Nuovi documenti e didascalie contestualizzano molto meglio alcuni eventi della trama e permettono di comprendere meglio il background di alcuni dei nemici che dovrete fronteggiare.



Ritrovare i membri dei Mantogrigio è stato indubbiamente piacevole

Il mondo di gioco, insomma, è stato ulteriormente espanso anche in termini narrativi, a tutto vantaggio di chi ama scoprire ogni dettaglio degli universi virtuali che esplora. Purtroppo, tornano puntuali anche gli stessi difetti che rendevano la versione originale della storia poco appassionante. Soprattutto i tanti membri dei Mantogrigio si perdono spesso e volentieri in inutili lungaggini. Molti dialoghi sono inutilmente ripetitivi. Certi filmati, per quanto ben diretti, si prolungano oltre il tollerabile. Buona parte dei documenti aggiunge dettagli superficiali.

Ancora una volta, Crimson Desert sceglie di essere soverchiante, invece di selezionare con maggiore attenzione ciò che vuole raccontare. Preferisce sommergere l'utente invece di preoccuparsi di essere semplicemente più graffiante. Probabilmente non è del tutto casuale se sin dal lancio è stata introdotta la possibilità di riprodurre tutte le scene d'intermezzo a velocità raddoppiata, funzione che si finisce per attivare spesso e volentieri, quando la conversazione si sofferma su argomenti che poco hanno a che vedere con l'avventura vera e propria.

Naturalmente non mancano nuovi oggetti dell'equipaggiamento da ottenere

L'altro grande cambiamento introdotto da questa Enhanced Edition riguarda invece il sistema di crescita dei personaggi. Oltre all'introduzione di nuove abilità, il cambiamento più importante riguarda il potenziamento dei tre personaggi controllabili durante l'avventura. In passato, per ottenere nuovi punti abilità era necessario esplorare, completare quest e combattere separatamente con ognuno di essi. Ciò implicava uno sviluppo non lineare e costringeva a dedicarsi al farming, qualora si volesse aumentare il livello di forza dell'intero terzetto. Con questo aggiornamento, fortunatamente, non sarà più necessario. Grazie al Legame dell'Abisso ora i manufatti trovati e ottenuti sono condivisi sia da Kliff sia da Damiane e Oongka. Ciò comporta un reset dei punti distribuiti, per chi tornerà sul gioco dopo tanto tempo, ma il beneficio apportato alla progressione è impagabile, con un'avventura che ora procede più spedita, senza troppi tempi morti né inutile e noioso farming nel mezzo.

L'Enhanced Edition è un buon aggiornamento, in definitiva. Se rende lo sviluppo dei personaggi enormemente più godibile, solo in parte riesce a rimettere nei binari una trama che, purtroppo, spesso si perde in dettagli inutili e non riesce a imprimere la giusta enfasi nelle sue fasi più delicate. Sapere di più del passato e delle motivazioni che spingono Kliff ad agire è sicuramente piacevole. Lo è meno scoprire che le nuove scene di intermezzo sono spesso ancor più inutilmente lunghe di quanto già non lo fossero in passato.