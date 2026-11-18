Il titolo è rimasto infatti escluso anche dalle categorie Miglior gioco d'azione/avventura e Miglior RPG, suscitando la delusione di John "Bucky" Buckley, responsabile di Palworld, e di numerosi fan che hanno commentato la vicenda.

Come di consueto, anche quest'anno sono diversi i titoli in corsa per il GOTY, ovvero il premio assegnato al Gioco dell'Anno . Tra questi, però, non è presente Crimson Desert , nonostante gli ottimi riscontri ottenuti. Una scelta che non è stata accolta positivamente da tutti, soprattutto considerando che il gioco ha ricevuto una sola nomination , quella per la categoria "Miglior supporto alla community".

Buckley difende Crimson Desert

Tra i candidati al GOTY ci sono sei titoli: 007 First Light, Control Resonant, GTA 6, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Crimson Desert, invece, ha ottenuto una nomination soltanto nella categoria "Miglior supporto alla community", un risultato che ha deluso John Buckley, responsabile della comunicazione di Pocketpair.

"Nominare Crimson Desert solo per il miglior supporto alla community? Nemmeno come miglior gioco di ruolo o miglior avventura? Dire che sono deluso sarebbe un eufemismo. Che peccato. Che terribile peccato", ha scritto su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Alcuni utenti hanno persino messo in dubbio la candidatura di GTA 6, domandandosi perché non sia stato incluso anche Crimson Desert.

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"Crimson Desert ha vinto il premio come Gioco dell'anno per PC ai Joystick Awards e non ha ricevuto alcuna nomination come Gioco dell'anno ai The Game Awards. La mancanza di rispetto che questo gioco ha subito e continua a subire è pazzesca", ha detto un altro utente.

In ogni caso, John Buckley ha sempre mostrato il proprio apprezzamento per Crimson Desert, definendolo uno dei giochi più ambiziosi degli ultimi dieci anni. A suo giudizio, tuttavia, l'industria continua a premiare gli stessi grandi titoli AAA, lasciando in secondo piano le produzioni che cercano davvero di innovare.

Per John Buckley, Crimson Desert è tra i giochi più ambiziosi degli ultimi dieci anni

"La maestria tecnica necessaria per realizzare un gioco così vasto e ricco di meccaniche è incredibile. Non è necessario che vi piaccia ogni suo aspetto, ma almeno la sua enorme ambizione meriterebbe un po' di riconoscimento, non credete?" aveva dichiarato Buckley qualche giorno fa, e le sue parole assumono ora un significato ancora più attuale.