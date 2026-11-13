La patch 2.05.00 di Crimson Desert corregge decine di bug e porta il DLC Charting the Unknown su Mac

La patch 2.05.00 di Crimson Desert Enhanced è stata resa disponibile per tutte le piattaforme. Rivolgendosi ai "Compagni Mantogrigio", gli sviluppatori descrivono l'aggiornamento come una raccolta di correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità. Tra le poche aggiunte vere e proprie figura l'arrivo del DLC Charting the Unknown anche su Mac , acquistabile dal menu "Acquista DLC" nella schermata del titolo.

Tante correzioni

Una parte maggioritaria degli interventi riguarda i contenuti di gioco. Sono stati risolti problemi legati agli oggetti equipaggiati dai compagni, che venivano duplicati, e al livello di potenziamento di alcuni oggetti, come quelli dei bonus preordine o della Deluxe Edition, che si azzerava in caso di salvataggio e caricamento con un account privo dell'accesso. Corretti anche alcuni blocchi nelle missioni, tra cui quello che impediva di parlare con Torstein dopo "Torna dai tuoi compagni" e quello che faceva scomparire degli NPC aprendo i "Dettagli" sulla mappa. Alcuni scontri con i boss sono stati rivisti: selezionando "Riprova" si riparte ora dall'ultima fase raggiunta. Cambia inoltre la posizione del Villaggio di Arimuzar, mentre nelle Acque centrali, nella Grande zona corallina e nella Grande distesa rocciosa è stato ridotto il numero di creature ostili.

Grossa revisione anche per la modalità Costruzione libera e per la gestione delle case. Gli sviluppatori hanno sistemato la scomparsa dei mobili durante il trasferimento dell'accampamento a Pailune, l'impossibilità di rimuovere stanze molto affollate o di cambiare casa in presenza di molti oggetti, oltre a discrepanze nella valuta spesa applicando carte da parati. Risolti anche cali di framerate e blocchi temporanei dello schermo nei pressi delle abitazioni costruite dal giocatore.

Tra le altre novità, la Nave d'assalto orientale è ora accessibile da entrambi i lati, la mappa mostra le dimensioni effettive dell'imbarcazione e la riparazione delle navi avvisa della perdita delle merci commerciali. Migliora anche la visibilità della guida che indica l'area di tiro dei cannoni. In acqua sono stati corretti movimenti anomali legati all'uso ripetuto di "Concentrazione" e il lancio in aria del personaggio in certe caverne sottomarine, oltre al problema che impediva di colpire il Serpente marino con il Fucile ad arpione. Le Scaglie del Leviatano si ottengono ora sull'Isola di Bergel dopo la sconfitta del mostro.

Sul fronte dell'interfaccia, ora è possibile fare più regali di fila ai PNG senza chiudere la schermata di interazione. Per i sistemi AMD RDNA 4 con driver dalla versione 26.10.1 in poi è stato risolto un arresto anomalo legato ai filmati. Chiudono l'elenco numerose correzioni minori, oltre a miglioramenti alla localizzazione in tutte le lingue.