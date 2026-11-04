Per Pocketpair Crimson Desert è tra i giochi più ambiziosi, ma viene oscurato dai soliti AAA

Il DLC di Crimson Desert , Charting the Unknown, è uscito da poco e ha introdotto diverse novità. Non tutte le recensioni sono state particolarmente positive e John Buckley, responsabile della comunicazione presso Pocketpair, lo studio di Palworld, ne ha approfittato per difendere il gioco senza mezzi termini. Secondo lui, Crimson Desert è un gioco estremamente sottovalutato, nonché uno dei titoli tecnicamente più ambiziosi dell'ultimo decennio . La sua natura sperimentale, tuttavia, finisce per essere oscurata dai soliti AAA convenzionali, che continuano a ricevere riconoscimenti pur proponendo formule ormai consolidate e poco coraggiose.

Un gioco sottovalutato

Come anticipato, Buckley ha condiviso su X una recensione del DLC, dichiarandosi in disaccordo con il giudizio espresso. Secondo il responsabile di Pocketpair, Crimson Desert è uno dei giochi più ambiziosi degli ultimi anni, ma viene ingiustamente sottovalutato perché si discosta dai classici RPG narrativi lineari, puntando su un'esperienza più libera e ricca di meccaniche. "Crimson Desert è uno dei giochi tecnicamente più ambiziosi che abbiamo visto nell'ultimo decennio ma, non essendo l'ennesimo RPG narrativo lineare che offre soltanto un'illusione di libertà, continua a essere sottovalutato", ha scritto.

"La maestria tecnica necessaria per realizzare un gioco così vasto e ricco di meccaniche è incredibile. Non è necessario che vi piaccia ogni suo aspetto, ma almeno la sua enorme ambizione meriterebbe un po' di riconoscimento, non credete?"

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Ha poi criticato l'atteggiamento di chi invoca maggiore innovazione e coraggio da parte degli sviluppatori, per poi continuare a premiare sempre gli stessi giochi AAA convenzionali, basati su formule e meccaniche ormai consolidate e riproposte da anni. "La stagione dei premi si avvicina e riesco già a immaginare le scuse che verranno tirate fuori per spiegare perché Crimson Desert non riceverà il riconoscimento che merita. È frustrante. Passiamo tantissimo tempo a dire che vorremmo vedere gli sviluppatori innovare e correre dei rischi, ma poi finiamo per premiare, ancora e ancora e ancora, gli stessi giochi AAA convenzionali e privi di rischi".

Crimson Desert è un gioco estremamente ambizioso per Buckley

Ha poi riconosciuto che il gioco presenta indubbiamente alcuni difetti, ribadendo però di preferire giochi così ambiziosi e capaci di osare, anche a costo di qualche imperfezione, piuttosto che gli ennesimi AAA costruiti sulle solite formule. "Crimson Desert non è perfetto, ma preferisco di gran lunga vedere gli sviluppatori cimentarsi in qualcosa di veramente ambizioso e, a volte, non riuscire a raggiungere l'obiettivo, piuttosto che continuare a realizzare gli stessi giochi a cui giochiamo da 15 anni".