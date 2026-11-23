Trattandosi però di professionisti che conoscono molto meglio dei normali giocatori cosa accade dietro le quinte e quanto sia complesso costruire un videogioco, il livello di stupore espresso da alcuni veterani del settore la dice lunga sull'effettiva portata del traguardo tecnico raggiunto da Rockstar Games.

Proprio come il resto del pubblico, anche gli sviluppatori di tutto il mondo stanno giocando a GTA 6 e, esattamente come tutti gli altri, stanno rimanendo sbalorditi da quanto il titolo si stia rivelando tecnicamente avanzato e impressionante.

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Tra questi spicca David Goldfarb , game director di Payday 2 con un passato importante su Mirror's Edge e su diversi capitoli della serie Battlefield, che nonostante oltre trent'anni di esperienza nel settore si è detto letteralmente senza parole: "Faccio giochi da oltre 30 anni... Non riesco nemmeno a trovare le parole per ciò a cui sto giocando ora."

Il commento di Barclay non è rimasto isolato: nei giorni successivi all'uscita di GTA 6, tantissimi altri sviluppatori hanno risposto al suo messaggio condividendo sensazioni del tutto analoghe.

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"Faccio videogiochi da 19 anni e GTA VI mi appare come apparirebbe una Bugatti Veyron a un bambino vittoriano nervoso."

A rompere il ghiaccio senza usare mezzi termini è stato Michael Barclay , world design director presso Naughty Dog attualmente impegnato sullo sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet . Con quasi vent'anni di carriera alle spalle, Barclay ha affidato ai social media un paragone particolarmente eloquente per descrivere l'impatto avuto con il gioco:

Del Walker: "Non ero lì quando hanno aperto il portale"

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Del Walker, character artist che in carriera ha lavorato a produzioni del calibro di Suicide Squad: Kill the Justice League, The Last of Us: Part II e Star Wars Jedi: Survivor.

Con una battuta diventata subito virale, Walker ha confessato di non riuscire proprio a spiegare ai propri amici come Rockstar sia riuscita a realizzare ciò che si vede nelle clip del gioco: "Ogni clip di GTA mi viene mandata nella chat di gruppo con scritto: 'Sei uno sviluppatore di videogiochi. Come hanno fatto?'. Fratello, non ero lì quando hanno aperto il portale. Questa non è magia che io riconosca."

Rockstar Games ha realizzato innegabilmente un gioco di qualità elevatissima, ma per farlo ha anche dovuto fare delle scelte ed eliminare qualche contenuto. Ad esempio, gli autori di GTA 6 "non avevano i soldi e il tempo" per inserire il minigioco delle freccette.