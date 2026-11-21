GTA 6 irrompe anche nella discussione politica, con un post di Elly Schlein che ha scatenato varie polemiche e una dura reazione del Codacons che investe anche il videogioco stesso.

Il fenomeno GTA 6 ha toccato anche la politica italiana, com'era facile aspettarsi, sebbene in questo caso la situazione sia particolare perché il tutto parte da un post social da parte di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, contro il quale si è scatenato il Codacons, rilanciando con l'occasione anche la sua tradizionale posizione anti-GTA. Schlein è una videogiocatrice, e la cosa non è emersa ora con GTA 6: la segretaria del PD ha più volte riferito della sua passione per i videogiochi, e chiaramente non si è fatta sfuggire l'occasione di dimostrare la sua aspettativa per il nuovo gioco Rockstar Games, diventato a tutti gli effetti un vero e proprio fenomeno sociale di massa. La politica ha pubblicato nei giorni scorsi un post alquanto sobrio su Instagram, nel quale si vede una foto della sua TV con PS5 accesa sulla schermata di attesa pre-lancio di GTA 6, a dimostrazione che Schlein era fra i milioni di giocatori pronti all'uscita alla mezzanotte del 19 novembre, evidentemente.

Il post di Schlein Il messaggio con la scritta "Pronte", a comprendere anche la cagnolina visibile in primo piano, sfrutta il lancio di GTA 6 per ribadire la passione videoludica di Schlein e - perché no - probabilmente anche intercettare le vibrazioni positive di milioni di giocatori, ma la questione non è stata presa bene dal Codacons. Uno screenshot del post di Schlein Da notare, peraltro, che la genuinità della passione videoludica sembra confermata dalla presenza di un bel Nintendo 64 posto sotto la TV, cosa che fa indubbiamente acquistare qualche punto agli occhi dei videogiocatori. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha lanciato un accusa contro Schlein colpevole, secondo il comunicato ufficiale, di dare un messaggio negativo ai giovani, visti i contenuti violenti e controversi di GTA 6. "La passione per i videogiochi è assolutamente legittima, ma quando a trasformarsi in testimonial di un prodotto commerciale controverso è una delle principali figure politiche del Paese, è opportuno interrogarsi sull'effetto e sulle conseguenze di determinati messaggi. Lo afferma il Codacons che attacca la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein la quale nelle scorse ore ha pubblicato sui social una storia Instagram dove si mostra pronta a trascorrere la notte davanti alla PlayStation per giocare a GTA VI, con tanto di conto alla rovescia sullo schermo".