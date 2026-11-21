Il fenomeno GTA 6 ha toccato anche la politica italiana, com'era facile aspettarsi, sebbene in questo caso la situazione sia particolare perché il tutto parte da un post social da parte di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, contro il quale si è scatenato il Codacons, rilanciando con l'occasione anche la sua tradizionale posizione anti-GTA.
Schlein è una videogiocatrice, e la cosa non è emersa ora con GTA 6: la segretaria del PD ha più volte riferito della sua passione per i videogiochi, e chiaramente non si è fatta sfuggire l'occasione di dimostrare la sua aspettativa per il nuovo gioco Rockstar Games, diventato a tutti gli effetti un vero e proprio fenomeno sociale di massa.
La politica ha pubblicato nei giorni scorsi un post alquanto sobrio su Instagram, nel quale si vede una foto della sua TV con PS5 accesa sulla schermata di attesa pre-lancio di GTA 6, a dimostrazione che Schlein era fra i milioni di giocatori pronti all'uscita alla mezzanotte del 19 novembre, evidentemente.
Il post di Schlein
Il messaggio con la scritta "Pronte", a comprendere anche la cagnolina visibile in primo piano, sfrutta il lancio di GTA 6 per ribadire la passione videoludica di Schlein e - perché no - probabilmente anche intercettare le vibrazioni positive di milioni di giocatori, ma la questione non è stata presa bene dal Codacons.
Da notare, peraltro, che la genuinità della passione videoludica sembra confermata dalla presenza di un bel Nintendo 64 posto sotto la TV, cosa che fa indubbiamente acquistare qualche punto agli occhi dei videogiocatori.
Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha lanciato un accusa contro Schlein colpevole, secondo il comunicato ufficiale, di dare un messaggio negativo ai giovani, visti i contenuti violenti e controversi di GTA 6.
"La passione per i videogiochi è assolutamente legittima, ma quando a trasformarsi in testimonial di un prodotto commerciale controverso è una delle principali figure politiche del Paese, è opportuno interrogarsi sull'effetto e sulle conseguenze di determinati messaggi. Lo afferma il Codacons che attacca la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein la quale nelle scorse ore ha pubblicato sui social una storia Instagram dove si mostra pronta a trascorrere la notte davanti alla PlayStation per giocare a GTA VI, con tanto di conto alla rovescia sullo schermo".
Una vecchia guerra del Codacons contro GTA
La questione, secondo il Codacons, è problematica sia per l'eventuale "promozione gratuita del prodotto", ma sembra soprattutto per il fatto di alimentare l'interesse "attorno a un videogame tra i più discussi", con il quale peraltro il coordinamento ha una storia di notevole ostilità.
Come riferito nello stesso comunicato, "Già nel 2008 il Codacons presentò un esposto a 104 Procure della Repubblica chiedendo il sequestro di GTA IV ritenuto violento e diseducativo per i minori. L'associazione contestava la presenza di omicidi, pestaggi, prostituzione e contenuti sessualmente espliciti, ipotizzando il reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) e denunciando i rischi per la salute psicologica dei giovani".
Secondo il Codacons, insomma, Schlein avrebbe alimentato la visibilità di un videogioco dannoso per i giovani, dimostrando uno scarso senso di responsabilità visto il ruolo pubblico di primo piano ricoperto dalla politica in questione.
In effetti, dietro la reprimenda del Codacons sembra esserci soprattutto l'ostilità mai sopita contro GTA in generale, dunque l'episodio del post della segretaria del PD, peraltro preso di mira anche dalla Lega e altri avversari politici, sembra rappresentare una sorta di "trigger" per scatenare la polemica.
Nel frattempo, però, GTA 6 è un successo enorme, e rappresenta il lancio più grande di sempre nella storia dell'intrattenimento.