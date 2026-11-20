Si tratta di numeri che, qualora fossero confermati, non solo renderebbero GTA 6 il videogioco venduto più rapidamente di sempre , ma gli permetterebbero anche di superare qualsiasi altro prodotto dell'industria dell'intrattenimento in termini di incassi al debutto.

GTA 6 potrebbe aver fatto registrare il lancio più grande nella storia dei videogiochi e non solo. Secondo una stima pubblicata da Sensor Tower, società specializzata nell'analisi del mercato videoludico, il nuovo blockbuster di Rockstar Games avrebbe venduto circa 24,58 milioni di copie nelle prime 24 ore, generando ricavi per 2,36 miliardi di dollari a livello globale.

Già recuperati gli enormi costi di sviluppo?

Secondo il rapporto, circa il 75% delle copie sarebbe stato acquistato su PS5. Questo significherebbe oltre 18,4 milioni di unità vendute sulla console Sony, contro circa 6,15 milioni di copie su Xbox Series X|S. Anche prendendo come riferimento le stime attuali, il confronto con il precedente capitolo evidenzierebbe una crescita impressionante. GTA 5 aveva infatti venduto circa 11,2 milioni di copie nel primo giorno, generando oltre 815 milioni di dollari di ricavi e raggiungendo il miliardo di dollari in tre giorni, un traguardo che all'epoca rappresentò un record assoluto per l'industria dell'intrattenimento.

Le cifre attribuite a GTA 6 sarebbero invece sufficienti a superare ampiamente anche alcuni dei maggiori successi cinematografici della storia. Per fare un paragone, Avengers: Endgame detiene il record per il miglior weekend d'esordio mondiale al botteghino con circa 1,22 miliardi di dollari, una somma nettamente inferiore rispetto ai 2,36 miliardi di dollari attribuiti al nuovo titolo Rockstar nelle sue prime 24 ore.

Un altro dato interessante riguarda i costi di produzione. Negli ultimi anni diverse indiscrezioni hanno suggerito che lo sviluppo di GTA 6 potrebbe essere costato tra 1 e 2 miliardi di dollari. Se le stime di Sensor Tower dovessero rivelarsi accurate, il gioco avrebbe quindi recuperato l'intero investimento già nel giorno del debutto sul mercato.

Va precisato che Rockstar Games e la casa madre Take-Two Interactive non hanno ancora comunicato dati ufficiali sulle vendite del gioco. Le cifre diffuse da Sensor Tower rappresentano quindi al momento una stima basata sulle proprie rilevazioni di mercato, incluse le vendite digitali e i preordini.