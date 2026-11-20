L'enorme popolarità di Grand Theft Auto 6 ha spinto diversi dipartimenti di polizia negli Stati Uniti a rivolgere un singolare appello ai cittadini, chiedendo loro di non trasformare le proprie fantasie criminali in realtà. GTA 6 è infatti finalmente arrivato e permette ai giocatori di dare sfogo ai desideri più sfrenati: un'esperienza caratterizzata da una grande libertà d'azione, in cui Rockstar Games ha introdotto una profondità mai vista prima, rendendo persino le semplici rapine più complesse e ricche di sfumature.

Gli appelli ironici da Atlanta al Texas Di fronte a questo nuovo capitolo, alcune forze dell'ordine americane hanno scelto di intervenire con messaggi tanto chiari quanto ironici: Dipartimento di Polizia di Atlanta: Ha pubblicato un post per chiedere alle persone di esprimere i propri desideri più estremi esclusivamente all'interno del videogioco e non nella vita reale.

Dipartimento di Polizia di San Juan (Texas): Ha esortato i giocatori a confinare i propri comportamenti criminosi dentro il gioco, ricordando come nella realtà un livello di ricercato a sei stelle non rappresenti una sfida da superare, bensì una condanna penale al carcere. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Si tratta chiaramente di un modo simpatico per cavalcare la gigantesca ondata di hype generata da GTA 6. Del resto, è ormai difficile trovare una grande azienda che non stia cercando in qualche modo di sfruttare l'entusiasmo attorno al titolo di Rockstar, e a quanto pare persino le amministrazioni locali hanno deciso di fare lo stesso.