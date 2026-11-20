L'enorme popolarità di Grand Theft Auto 6 ha spinto diversi dipartimenti di polizia negli Stati Uniti a rivolgere un singolare appello ai cittadini, chiedendo loro di non trasformare le proprie fantasie criminali in realtà. GTA 6 è infatti finalmente arrivato e permette ai giocatori di dare sfogo ai desideri più sfrenati: un'esperienza caratterizzata da una grande libertà d'azione, in cui Rockstar Games ha introdotto una profondità mai vista prima, rendendo persino le semplici rapine più complesse e ricche di sfumature.
Gli appelli ironici da Atlanta al Texas
Di fronte a questo nuovo capitolo, alcune forze dell'ordine americane hanno scelto di intervenire con messaggi tanto chiari quanto ironici:
- Dipartimento di Polizia di Atlanta: Ha pubblicato un post per chiedere alle persone di esprimere i propri desideri più estremi esclusivamente all'interno del videogioco e non nella vita reale.
- Dipartimento di Polizia di San Juan (Texas): Ha esortato i giocatori a confinare i propri comportamenti criminosi dentro il gioco, ricordando come nella realtà un livello di ricercato a sei stelle non rappresenti una sfida da superare, bensì una condanna penale al carcere.
Si tratta chiaramente di un modo simpatico per cavalcare la gigantesca ondata di hype generata da GTA 6. Del resto, è ormai difficile trovare una grande azienda che non stia cercando in qualche modo di sfruttare l'entusiasmo attorno al titolo di Rockstar, e a quanto pare persino le amministrazioni locali hanno deciso di fare lo stesso.
Le critiche dei giornali generalisti
Negli USA, però, c'è chi prende davvero sul serio il rischio che GTA 6 possa causare una nuova impennata di criminalità. Ovviamente è lo stesso discorso di sempre ed è stato provato più volte che i videogiochi non hanno questo effetto su larga scala.
Ciò non impedisce a testate come Fox News di fare commenti assurdi, ad esempio dicendo che GTA 6 "non è una buona cosa per la nostra cultura e società" e definendo Lucia una "prostituta", dettaglio che non sarebbe problematico, ma questo elemento non viene in alcuna misura suggerito né confermato dal videogioco. Non è quindi chiaro da dove Fox News abbia preso tale informazione.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di GTA 6.