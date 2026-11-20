Se volete riscoprire uno dei capitoli più amati della storica serie simulativa di Electronic Arts, su Instant Gaming potete recuperare The Sims 3 per PC (EA App) a poco più di un euro e mezzo . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 20 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 94%, proponendo il gioco a una cifra netta di 1,29 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per completare l'acquisto si fissa a 1,57 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 92% e vi garantisce un risparmio reale di 18,43 euro. Per riscattare la chiave digitale e iniziare il download, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta qui .

Città senza caricamenti, tratti caratteriali e Crea uno Stile: la simulazione di vita per eccellenza

Sviluppato da The Sims Studio e pubblicato da Electronic Arts, questo terzo capitolo ha segnato una svolta decisiva nella saga introducendo per la prima volta un quartiere interamente aperto e privo di schermate di caricamento. A partire dalla celebre cittadina di Sunset Valley, i personaggi possono muoversi liberamente a piedi, in bicicletta o in automobile da un capo all'altro della mappa, visitando parchi, biblioteche, palestre, luoghi di lavoro e abitazioni dei vicini in tempo reale mentre il resto della comunità evolve autonomamente attorno a loro.

Sul piano del gameplay, la creazione dei personaggi compie un salto di profondità grazie al sistema dei tratti della personalità: combinando fino a cinque caratteristiche su oltre sessanta opzioni - come ambizioso, cleptomane, genio, malvagio o amante della natura - si plasmano desideri vitalizi, reazioni emotive e opportunità lavorative uniche per ciascun individuo. A questo si affianca lo strumento Crea uno Stile, un editor granulare che permette di applicare qualsiasi trama, motivo e sfumatura cromatica a vestiti, mobili, pareti e pavimenti, offrendo un controllo totale sull'arredamento e sull'architettura delle case.

L'offerta riguarda il gioco base completo per giocatore singolo, tradotto interamente con interfaccia in italiano e compatibile con tutte le storiche espansioni e gli Stuff Pack pubblicati per il terzo episodio. Riscattando il codice digitale sul client ufficiale EA App, il titolo si integra nella vostra libreria Electronic Arts per sistemi operativi Windows, permettendo di scaricare il gioco in qualsiasi momento e di gestirlo comodamente tramite mouse e tastiera.