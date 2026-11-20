Secondo alcune indiscrezioni emerse di recente, Lenovo sarebbe al lavoro su una nuova console portatile dedicata al gaming, chiamata Legion Go Beam . L'aspetto più interessante riguarda il possibile posizionamento sul mercato: il dispositivo potrebbe infatti rappresentare un'alternativa più economica agli attuali modelli di fascia alta. Basti pensare che Lenovo Legion Go 2 parte da un prezzo di 1.549 € . Ovviamente per ora si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

Il design del nuovo dispositivo

Le indiscrezioni sono state riportate da Windows Latest, che ha condiviso anche alcune immagini del presunto dispositivo. Come anticipato, la nuova console dovrebbe chiamarsi Lenovo Legion Go Beam e potrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo più accessibile rispetto agli altri modelli della gamma. Al momento, tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici sul prezzo.

Il design del Lenovo Legion Go beam

Per quanto riguarda il design, il dispositivo presenta diverse somiglianze con Legion Go S, ma non mancano alcune differenze. Innanzitutto, sul lato destro non troviamo il piccolo touchpad quadrato presente sull'altro modello, mentre le cornici del display sembrano essere più spesse.

Il retro del Lenovo Legion Go Beam

Non sono previsti controller removibili né un supporto integrato per mantenere la console in posizione verticale su una scrivania. La disposizione dei controlli comprende invece i pulsanti posteriori, i pulsanti laterali su entrambi i lati, i grilletti, due joystick analogici e il D-pad.

Le differenze tra Lenovo Legion S e Go Beam

Sul bordo superiore troviamo il pulsante di accensione, caratterizzato da un anello verde, affiancato dai tasti per la regolazione del volume. Non mancano inoltre un jack audio da 3,5 mm, uno slot per schede microSD e una porta USB-C.