Da Variety arriva una prima anteprima sulla nuova scena aggiuntiva inserita in Spider-Man: Brand New Day edizione estesa con protagonista Rosario Dawson, che rappresenta una delle novità introdotte in questa nuova versione. Come abbiamo visto, Spider-Man: Brand New Day avrà un'edizione "extra" con scene inedite come Avengers: Endgame, e dovrebbe contenere in totale quattro nuove scene non mostrate in precedenza al pubblico, tra le quali figura anche questo momento particolare con Rosario Dawson che interpreta Claire Temple. Quest'ultima è un'infermiera che lavora nell'ospedale di New York dove il protagonista viene ricoverato nella storia del film, ma la scena che la vedeva protagonista è stata rimossa dall'edizione originale.

Claire Temple entra in scena Con l'arrivo dell'edizione estesa possiamo dunque vedere anche questa scena rimasta inedita, presentata da un'entusiasta Dawson durante una recente intervista pubblicata da Variety: "È un giorno totalmente nuovo con il nostro amichevole Spider-Man di quartiere!" Ha scritto l'attrice, "Sono così felice di prendere finalmente parte a questo film da record al cinema (a partire dal 4 dicembre) con un'edizione estesa comprensiva di nuove scene e sorprese".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Nel messaggio è possibile vedere un'immagine tratta dalla nuova scena in cui vediamo Claire, ovvero l'infermiera del turno di notte, all'ospedale di New York insieme a Peter Parker. Claire Temple è un personaggio che ricorre in numerose produzioni televisive Marvel come Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fast e The Defenders, dunque fa ufficialmente parte dell'universo in questione, entrando anche a contatto con Spider-Man, a questo punto.