Spider-Man: Brand New Day avrà un'edizione "extra" con scene inedite come Avengers: Endgame

In base a quanto riferito da Deadline, Marvel e Sony stanno lavorando a una riedizione estesa del film che dovrebbe introdurre nuove scene che fungano da collegamento più diretto con Avengers: Doomsday , in modo da inserire più precisamente il film all'interno dell'universo Marvel.

Quali scene verranno aggiunte?

Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma le indiscrezioni parlano di quattro scene aggiuntive che andranno ad ampliare la riedizione di Spider-Man: Brand New Day, compresa una con protagonista Claire Temple interpretata da Rosario Dawson, che era già trapelata nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda i contenuti precisi delle scene extra non ci sono ovviamente informazioni ufficiali, così come manca ancora la conferma che questa riedizione sia effettivamente in arrivo al cinema, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori delucidazioni, anche per quanto riguarda la possibile data di uscita.

Quello che è emerso finora è che una delle scene aggiuntive dovrebbe essere quella con Claire Temple: si tratta di un'infermiera già presente in Daredevil, che avrebbe avuto un piccolo ruolo all'interno di Brand New Day ma la cui parte non è stata poi inserita nella versione finale.

Un'altra scena potrebbe invece riguarda lo scontro con La Mano, considerando che questo doveva essere molto più lungo e articolato, in base a quanto riferito dal coordinatore degli stunt, Peng Zhang. Anche questa potrebbe dunque essere ripristinata nella versione originale.

Nel frattempo, abbiamo visto che Spider-Man: Brand New Day è il film che ha incassato di più negli USA, battendo infine anche Star Wars e confermandosi un fenomeno veramente impressionante, dopo essere stato il primo film sull'Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari.