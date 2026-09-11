Spider-Man 5 di Tom Holland avrebbe già trovato il proprio regista

La fonte delle informazioni è l'affidabile Deadline , che ha spiegato chi sarebbe a capo della pellicola. Vi avvertiamo subito: non è una grande sorpresa.

Il regista di Spider-Man 5

Secondo Deadline, il regista del prossimo film di Spider-Man sarà Destin Daniel Cretton, ovvero il regista di Brand New Day.

Considerando il successo della più recente pellicola, che viaggia intorno ai 2,5 miliardi, non è affatto strano che Sony e Marvel abbiano deciso di dare di nuovo le redini del progetto a Cretton. Brand New Day è diventato il film di Spider-Man con gli incassi più alti di sempre e il film coi migliori risultati del 2026 (ma c'è tempo per ribaltare la classifica con l'arrivo di Avengers: Doomsday).

Ciò detto, Cretton pare avere una scaletta piena e bisognerà vedere quando potrà dedicarsi alla pellicola. Si occuperà dei un film di Hawaii Five-O e dell'adattamento live-action di Naruto. Inoltre, il pubblico continua a chiedergli Shang-Chi 2, anche se non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.

Marvel stessa è densa di uscite: nel 2027 ci sarà solo Avengers: Secret Wars, ma il 2028 è carico con X-Men, Ghost Rider e Black Panther 3. Il 2029 è il primo anno con un po' di spazio per Spider-Man 5: quindi è possibile che lo vedremo in tale periodo.

Ovviamente non sappiamo nulla sulla possibile trama del prossimo film, ma forse potrebbe essere il momento di vedere un Miles Morales live-action, con Peter che gli fa da maestro.

Ecco infine la nostra recensione di Spider-Man: Brand New Day.