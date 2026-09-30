Spider-Man: Brand New Day arriva in digitale e home video: annunciate le date di uscita

Il lancio in digitale è molto vicino, fissato per il 6 ottobre 2026 all'interno delle varie piattaforme di distribuzione video, mentre l'arrivo in home video avverrà più tardi, con uscita fissata per il 17 novembre in DVD, Blu-ray e standard 4K Ultra HD.

A un paio di mesi di distanza dal lancio al cinema, arrivano le date di uscita di Spider-Man: Brand New Day in digitale e in home video e non manca molto: il nuovo capitolo della serie cinematografica arriverà nei prossimi due mesi in entrambi i formati.

Un enorme successo al botteghino

Spider-Man: Brand New Day è il film che ha incassato di più negli USA, battendo infine anche Star Wars e confermandosi un fenomeno veramente impressionante, dopo essere stato il primo film sull'Uomo Ragno a incassare due miliardi di dollari.

La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche il 31 luglio, dunque ha raggiunto tali risultati in un intervallo relativamente breve di tempo, e potrebbe arrivare da altri traguardi con queste ulteriori pubblicazioni.

Per quanto riguarda l'arrivo all'interno dei cataloghi dei servizi video in streaming, invece, non ci sono ancora informazioni precise: per il momento sappiamo che il formato digitale sarà disponibile attraverso tutti i maggiori servizi, ma non come contenuto compreso negli abbonamenti.

Nel frattempo, in base ad alcune indiscrezioni da parte di testate americane di settore, abbiamo visto che Spider-Man: Brand New Day avrà un'edizione "extra" con scene inedite come Avengers: Endgame, sebbene la questione non sia ancora ufficiale.

Si tratterebbe di un'edizione estesa con l'aggiunta di almeno quattro scene inedite, forse proiettata anche verso un collegamento con Avengers: Doomsday, in attesa di eventuali informazioni sulla questione.