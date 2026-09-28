Ken affronta Ryu nel dietro le quinte del film di Street Fighter

La storia che viene raccontata nel film segue per molti versi quella del videogioco, con i combattenti che vengono addestrati dallo stesso maestro e crescono come fratelli , ma a un certo punto accade qualcosa che li divide, spingendoli a seguire strade differenti.

Il nuovo dietro le quinte di Street Fighter è dedicato a un confronto iconico e immancabile, Ken VS Ryu , e nel video ne hanno parlato gli attori che interpretano i due personaggi, rispettivamente Noah Centineo e Andrew Koji.

La rivalità per eccellenza

Street Fighter sta per tornare al cinema e stavolta l'intenzione è quella di confezionare una trasposizione che non si prenda affatto sul serio: probabilmente l'unico modo per realizzare un film dedicato al picchiaduro Capcom che non sembri ridicolo.

Tornando alla rivalità fra Ken e Ryu, dopo anni i due amici si ritrovano e scoprono di essere molto cambiati, il che li porta a confrontarsi anche fisicamente per dimostrare di essere diventati più forti nonostante abbiano seguito percorsi agli antipodi.