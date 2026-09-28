I voti di Minecraft Dungeons 2 sono buoni ma con alcune eccezioni

Si passa infatti dal 9 di Destructoid al 6 di IGN , anche se a controllare la lista qui sotto viene fuori che il numero che ricorre più spesso rientra nell'orbita dell'8 e sembra dunque confermare la bontà del sequel firmato Mojang e Double Eleven.

Come sono i voti di Minecraft Dungeons 2? A quanto pare la stampa internazionale ha accolto il nuovo episodio della serie Microsoft con valutazioni positive, anche se sul totale pesano anche alcune opinioni contrastanti .

I voti

Nella nostra recensione di Minecraft Dungeons 2 abbiamo spero parole positive nei confronti del progetto, che migliora il primo episodio sotto ogni aspetto e offre tanti contenuti, sebbene necessiti ancora di un certo lavoro di rifinitura e bilanciamento.