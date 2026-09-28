I voti di Minecraft Dungeons 2 sono buoni ma con alcune eccezioni

Come sono i voti di Minecraft Dungeons 2? A quanto pare la stampa internazionale ha accolto il nuovo episodio della serie Microsoft con valutazioni positive, anche se sul totale pesano anche alcune opinioni contrastanti.
Si passa infatti dal 9 di Destructoid al 6 di IGN, anche se a controllare la lista qui sotto viene fuori che il numero che ricorre più spesso rientra nell'orbita dell'8 e sembra dunque confermare la bontà del sequel firmato Mojang e Double Eleven.
I voti
Nella nostra recensione di Minecraft Dungeons 2 abbiamo spero parole positive nei confronti del progetto, che migliora il primo episodio sotto ogni aspetto e offre tanti contenuti, sebbene necessiti ancora di un certo lavoro di rifinitura e bilanciamento.
- Destructoid - 9
- The Outerhaven - 9
- DayOne - 8,5
- XGN - 8,5
- Vgames - 8,5
- Gaming Nexus - 8,5
- GamingTrend - 8,5
- Loot Level Chill - 8,5
- CGMagazine - 8,5
- Gamer Social Club - 8
- Gaming Boulevard - 8
- GamersRD - 8
- TheSixthAxis - 8
- PCGamesN - 8
- SteamDeckHQ - 8
- Worth Playing - 8
- Multiplayer.it - 7,5
- DualShockers - 7,5
- Game Informer - 7,3
- GamesRadar+ - 7
- Shacknews - 7
- GameSpot - 7
- Gfinity - 7
- Daily Star - 7
- IGN - 6
- Checkpoint Gaming - 6
- Game Rant - 6
- Gameliner - 6
- GamingBolt - 5
- Radio Times - 4