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I voti di Minecraft Dungeons 2 sono buoni ma con alcune eccezioni

A quanto pare la critica si è espressa in maniera positiva nei confronti di Minecraft Dungeons 2, anche se non mancano alcuni pareri non propriamente entusiastici.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   28/09/2026
I personaggi di Minecraft Dungeons 2
Minecraft Dungeons II
Minecraft Dungeons II
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Come sono i voti di Minecraft Dungeons 2? A quanto pare la stampa internazionale ha accolto il nuovo episodio della serie Microsoft con valutazioni positive, anche se sul totale pesano anche alcune opinioni contrastanti.

Si passa infatti dal 9 di Destructoid al 6 di IGN, anche se a controllare la lista qui sotto viene fuori che il numero che ricorre più spesso rientra nell'orbita dell'8 e sembra dunque confermare la bontà del sequel firmato Mojang e Double Eleven.

I voti

Nella nostra recensione di Minecraft Dungeons 2 abbiamo spero parole positive nei confronti del progetto, che migliora il primo episodio sotto ogni aspetto e offre tanti contenuti, sebbene necessiti ancora di un certo lavoro di rifinitura e bilanciamento.

  • Destructoid - 9
  • The Outerhaven - 9
  • DayOne - 8,5
  • XGN - 8,5
  • Vgames - 8,5
  • Gaming Nexus - 8,5
  • GamingTrend - 8,5
  • Loot Level Chill - 8,5
  • CGMagazine - 8,5
  • Gamer Social Club - 8
  • Gaming Boulevard - 8
  • GamersRD - 8
  • TheSixthAxis - 8
  • PCGamesN - 8
  • SteamDeckHQ - 8
  • Worth Playing - 8
  • Multiplayer.it - 7,5
  • DualShockers - 7,5
  • Game Informer - 7,3
  • GamesRadar+ - 7
  • Shacknews - 7
  • GameSpot - 7
  • Gfinity - 7
  • Daily Star - 7
  • IGN - 6
  • Checkpoint Gaming - 6
  • Game Rant - 6
  • Gameliner - 6
  • GamingBolt - 5
  • Radio Times - 4
#Voti della critica
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