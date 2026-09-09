Prenota la tua copia per PS5 di Minecraft Dungeons II direttamente su Amazon: esce fra 20 giorni

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Minecraft Dungeons II per PlayStation 5 al prezzo finale di 49,99€. Il gioco esce il prossimo 29 settembre. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Minecraft Dungeons II porta i giocatori in un nuovo capitolo della saga, mettendoli di fronte a una nuova e impegnativa minaccia che richiederà abilità e strategia per essere affrontata. L'avventura conduce attraverso il Sopramondo e oltre, offrendo un nuovo viaggio ambientato nell'universo di Minecraft Dungeons e nuove sfide da superare combattendo contro i nemici.
Ulteriori dettagli sul gioco
L'edizione Deluxe include il gioco base e una serie di contenuti aggiuntivi pensati per ampliare l'esperienza. Sono comprese quattro skin per l'eroe, il cosmetico Mantello dell'anima, il compagno Blubbetto e i DLC 1 e 2, entrambi disponibili già al lancio. I contenuti permettono di personalizzare il proprio personaggio e arricchire ulteriormente l'avventura.
La costruzione dell'eroe passa anche dall'equipaggiamento: è possibile creare la propria configurazione ideale utilizzando armi, armature e manufatti, compresi equipaggiamenti leggendari. La varietà degli oggetti consente di adattare il personaggio alle diverse esigenze affrontate durante il gioco.
L'esperienza può essere vissuta anche in compagnia. Minecraft Dungeons II permette di fare squadra con gli amici formando un gruppo composto da fino a quattro giocatori.