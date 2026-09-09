Prenota la tua copia per PS5 di Minecraft Dungeons II direttamente su Amazon: esce fra 20 giorni

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Minecraft Dungeons II per PlayStation 5 al prezzo finale di 49,99€. Il gioco esce il prossimo 29 settembre. Prenota il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Minecraft Dungeons II porta i giocatori in un nuovo capitolo della saga, mettendoli di fronte a una nuova e impegnativa minaccia che richiederà abilità e strategia per essere affrontata. L'avventura conduce attraverso il Sopramondo e oltre, offrendo un nuovo viaggio ambientato nell'universo di Minecraft Dungeons e nuove sfide da superare combattendo contro i nemici.