I preordini di God of War Laufey partono dal 29 settembre: dettagli sulle edizioni e sul combattimento di Faye

I pre-ordini di God of War Laufey saranno disponibili a partire da domani, 29 settembre 2026, alle 10:00 ora italiana. Santa Monica Studio ha inoltre confermato che il nuovo capitolo della serie arriverà su PlayStation 5 il 16 febbraio 2027 , accompagnando l'annuncio con nuovi dettagli sui contenuti delle diverse edizioni e sul sistema di combattimento di Faye, che sarà diverso da quello di Kratos, il protagonista dei capitoli precedenti.

Gli oggetti inclusi nei bonus possono essere sbloccati anche attraverso la progressione nella storia. Per l'edizione fisica standard, i contenuti bonus saranno forniti tramite codice di download e richiederanno una connessione a Internet e un account PlayStation.

Il sistema di combattimento

Il post di aggiornamento, pubblicato sul PlayStation Blog, è dedicato per la maggior parte al sistema di combattimento di Faye e, in particolare, al suo arco serpente, un'arma incantata dall'aspetto mutevole che può essere utilizzata sia per gli attacchi a distanza sia per prolungare le combo ravvicinate. L'arma dispone di due modalità di tiro. Con la mira completa Faye può aumentare precisione e gittata, colpendo specifiche parti del corpo dei nemici per limitarne movimenti o capacità offensive. In questa modalità è inoltre possibile caricare fino a cinque frecce e scagliarle in rapida successione.

La mira parziale attiva invece una modalità a raffica che aumenta la mobilità di Faye e permette di scoccare rapidamente numerose frecce a distanza ravvicinata. Il fuoco rapido può essere utilizzato anche contro i nemici in volo e per mantenere le combo alternando arco, armi e abilità.

L'arco serpente può inoltre utilizzare diversi tipi di frecce, comprese quelle capaci di provocare esplosioni o colpire più bersagli, mentre le Squame di serpente ne modificano sia l'aspetto sia le caratteristiche, introducendo vantaggi specifici. Santa Monica Studio ha confermato anche la presenza di abilità sbloccabili legate all'arma.

La personalizzazione non si limiterà all'arco. Faye potrà modificare la propria armatura scegliendo tra differenti statistiche, vantaggi e aspetti, mentre anche il resto dell'equipaggiamento potrà essere adattato allo stile di gioco preferito. Tra gli elementi personalizzabili figurano la Lama della spada, le Squame dell'arco serpente e i Catalizzatori, manufatti capaci di incanalare la magia dell'Ogniquando attraverso effetti differenti.

Santa Monica Studio ha infine anticipato l'arrivo di nuove informazioni sull'Ogniquando, il nuovo scenario in cui sarà ambientata l'avventura, promettendo altri aggiornamenti in vista dell'uscita del 16 febbraio 2027.Recentemente, God of War Laufey è stato oggetto di una presentazione fatta al Comic-Con, che ha svelato diverse novità.