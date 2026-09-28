EA Sports FC 27 per ora non riceverà nessuna modifica al bilanciamento del gameplay

Electronic Arts ha varato il supporto post-lancio di EA Sports FC 27 con il primo aggiornamento, ma gli sviluppatori hanno precisato che non comporta modifiche sostanziali al bilanciamento del gameplay . Come riportato da Insider Gaming , il team ha spiegato sul canale Discord ufficiale del gioco che il titolo ha bisogno di più tempo tra le mani dei giocatori prima di poter prendere decisioni in merito.

Ci vuole tempo

Lo stesso approccio vale per le novità della modalità Ultimate Team. Gli sviluppatori hanno riconosciuto che la risposta degli utenti a elementi come la Galleria e all'utilizzo del mercato dei trasferimenti è stata positiva, ma stanno valutando con attenzione come eventuali ritocchi potrebbero incidere sul tempo di gioco richiesto e sulla difficoltà delle Squad Battles.

Il team intende comunque proseguire con aggiornamenti regolari, che includeranno correzioni di bug e miglioramenti all'esperienza utente. Tra queste ci sono le "Streamlined SBC" sulla companion app, prevista con un prossimo aggiornamento. Sistemi come Dynamic OVR e Stamina restano sotto osservazione, e gli sviluppatori intendono monitorare l'evoluzione del comportamento dei giocatori su un periodo più lungo. Confermato infine il lavoro per ridurre i tempi di attesa dei Kickabout in The Ground e nei Club.

EA Sports FC 27 è uscito da appena una settimana su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, in due edizioni: Standard e Ultimate. Quest'ultima include contenuti extra come 6.000 FC Points distribuiti in tre mesi, uno slot aggiuntivo per FUT Player Evo e altro ancora. Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione.

Le modifiche più rilevanti di quest'anno riguardano Ultimate Team, che introduce la Galleria, dove consultare l'andamento del proprio club nel lungo periodo, e i Player Items, una nuova forma di progressione basata sulla raccolta di oggetti all'interno della modalità.

Anche i giocatori single player hanno di che gioire: il mercato trasferimenti della Carriera Allenatore è stato ricostruito da zero, con l'obiettivo di puntare su valori dei giocatori più realistici e su un'attività più intensa dei club nelle trattative. Tra le novità anche nuove tattiche di negoziazione, come clausole di riacquisto, clausole legate alle prestazioni e opzioni per gli OVR dinamici.