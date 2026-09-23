EA Sports FC 27 riceve la patch 1.0.1 con modifiche al gameplay e correzioni di problemi riscontrati al lancio

EA Sports FC 27 ha ricevuto la patch 1.0.1, un aggiornamento mirato a correggere diversi problemi riscontrati durante l'accesso anticipato e a introdurre anche alcuni ritocchi al gameplay, in vista del lancio globale su PC e console fissato per domani, 24 settembre..

L'intervento riguarda più aree del gioco, a partire da Ultimate Team, dove è stato risolto un malfunzionamento dell'interfaccia che si verificava selezionando giocatori non compatibili con i requisiti del filtro Evoluzioni. Anche The Grounds riceve una serie di correzioni: le mosse abilità a 5 stelle ora funzionano correttamente nelle partite di Calcio da strada, l'accesso in corsa non presenta più blocchi occasionali e sono stati mitigati i picchi di ping che potevano verificarsi durante gli incontri di campionato.