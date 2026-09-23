EA Sports FC 27 riceve la patch 1.0.1 con modifiche al gameplay e correzioni di problemi riscontrati al lancio

EA Sports FC 27 ha ricevuto la patch 1.0.1, un aggiornamento mirato a correggere diversi problemi riscontrati durante l'accesso anticipato e a introdurre anche alcuni ritocchi al gameplay, in vista del lancio globale su PC e console fissato per domani, 24 settembre..
L'intervento riguarda più aree del gioco, a partire da Ultimate Team, dove è stato risolto un malfunzionamento dell'interfaccia che si verificava selezionando giocatori non compatibili con i requisiti del filtro Evoluzioni. Anche The Grounds riceve una serie di correzioni: le mosse abilità a 5 stelle ora funzionano correttamente nelle partite di Calcio da strada, l'accesso in corsa non presenta più blocchi occasionali e sono stati mitigati i picchi di ping che potevano verificarsi durante gli incontri di campionato.
Altre correzioni e modifiche
Sul fronte del gameplay, la patch introduce modifiche mirate alle modalità Carriera e Calcio d'inizio, aumentando moderatamente la velocità dei contrasti tramite i cursori predefiniti del gameplay autentico, senza impattare sul bilanciamento competitivo. È stato inoltre rivisto il sistema di fatica nelle partite 11 contro 11 di The Grounds, con un effetto più marcato sulla resistenza a lungo termine dei pro.
Tra le correzioni figura anche un problema che impediva l'esecuzione corretta di alcune azioni quando si utilizzava una configurazione personalizzata dei comandi. L'aggiornamento interviene infine su stabilità generale, audio e video, risolvendo vari problemi che potevano causare comportamenti imprevisti. Per le note complete vi rimandiamo a questo indirizzo.