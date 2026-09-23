Diablo 5 avrà uno scaling dei livelli più vicino a Diablo 2 che al 4

Per quanto riguarda Diablo 5, il nuovo capitolo in sviluppo, Blizzard ha riferito di voler tornare a un sistema di scaling dei livelli più vicino a Diablo 2 invece che a Diablo 4, con un riferimento dunque a uno dei capitoli classici più amati della serie.
Durante la BlizzCon, il director gioco Joe Shely ha rivelato che Blizzard è consapevole del desiderio comune dei giocatori della serie, ovvero quello di sentirsi potenti, e questa è una sensazione che il sistema di adattamento del livello in Diablo 4 (e 3) in qualche modo tradisce.
Gli ultimi due capitoli della serie adottano un sistema di regolazione del livello di esperienza che si adatta automaticamente a quello del protagonista: in poche parole, con il sistema attuale non si creano delle discrepanze molto elevate tra il livello del giocatore e quello dei nemici, nemmeno tornando in aree già visitate da molto tempo, perché nel frattempo il livello dei nemici si è alzato per adattarsi a quello del protagonista.
La volontà di potenza dei giocatori
Sebbene questo sia un approccio alquanto comune negli action RPG, per molti utenti della serie Diablo non rappresenta l'ideale, visto che tanti appassionati dei classici della serie preferirebbero tornare a uno scaling automatico meno marcato, mantenendo dunque maggiormente le differenze di livello.
"Diablo è un gioco che, per molti versi, ruota attorno al fatto che il tuo personaggio diventi più forte", ha spiegato Shely, ma questa sensazione dovrebbe risultare più marcata: "Hai riempito la barra dell'esperienza, sei diventato più forte, ora dovresti sentirti fantastico: un'onda di luce si irradia da te, un gruppo di mostri muore", ha spiegato, in maniera molto diretta.
"A volte il ridimensionamento automatico può ostacolare quella sensazione", ha aggiunto Shely, "che è così fondamentale per il gioco, ed è per questo che si tratta di una questione davvero importante. Pertanto, in Diablo 5 adotteremo un approccio leggermente diverso al riguardo".
La questione non è ancora stata del tutto definita, ma sembra che Blizzard tenda a voler ispirarsi maggiormente al sistema utilizzato in Diablo 2, considerato un po' un riferimento più consistente per Diablo 5 rispetto agli altri capitoli, anche su altri frangenti.
Blizzard aveva già affermato in precedenza che anche il sistema di oggetti e il bottino di Diablo 5, compresa una gestione dell'inventario più complessa, traggono in effetti ispirazione da Diablo 2.
Blizzard ha annunciato Diablo 5, una serie animata Netflix e la versione Nintendo Switch 2 di Diablo 4 nel corso della recente BlizzCon 2026, e di Diablo 5 abbiamo visto le nuove classi e dettagli sulla storia e il suo mondo in divenire.