Diablo 5 avrà uno scaling dei livelli più vicino a Diablo 2 che al 4

Per quanto riguarda Diablo 5, il nuovo capitolo in sviluppo, Blizzard ha riferito di voler tornare a un sistema di scaling dei livelli più vicino a Diablo 2 invece che a Diablo 4, con un riferimento dunque a uno dei capitoli classici più amati della serie.

Durante la BlizzCon, il director gioco Joe Shely ha rivelato che Blizzard è consapevole del desiderio comune dei giocatori della serie, ovvero quello di sentirsi potenti, e questa è una sensazione che il sistema di adattamento del livello in Diablo 4 (e 3) in qualche modo tradisce.

Gli ultimi due capitoli della serie adottano un sistema di regolazione del livello di esperienza che si adatta automaticamente a quello del protagonista: in poche parole, con il sistema attuale non si creano delle discrepanze molto elevate tra il livello del giocatore e quello dei nemici, nemmeno tornando in aree già visitate da molto tempo, perché nel frattempo il livello dei nemici si è alzato per adattarsi a quello del protagonista.