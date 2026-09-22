La nuova mappa del mondo di Zelda: Ocarina of Time Remake è stata svelata da Nintendo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake si appresta a rappresentare il gioco di riferimento per Nintendo Switch 2 in questa ultima parte del 2026 e Nintendo prosegue con la promozione del suo titolo di punta con la pubblicazione di alcuni nuovi materiali, come la mappa del mondo ufficiale e aggiornata per l'occasione.

Come abbiamo visto nel Direct dedicato, che ha mostrato un lungo video gameplay del gioco, The Legend of Zelda: Ocarina of Time si presenta come un remake tecnico totale, con il titolo che di fatto è stato interamente ricostruito con un nuovo engine sulla base dell'originale, mantenendo intatti elementi come storia e design dei dungeon (almeno in buona parte) ma ricostruendo praticamente tutto il resto.

Tra le cose rinnovate risultano esserci anche alcuni elementi di contorno come appunto la mappa ufficiale del mondo di gioco, illustrata come una sorta di antica cartina dal gusto fantasy ed evidentemente rielaborata con il medesimo stile ma in forma nuova.