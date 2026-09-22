La nuova mappa del mondo di Zelda: Ocarina of Time Remake è stata svelata da Nintendo

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake si appresta a rappresentare il gioco di riferimento per Nintendo Switch 2 in questa ultima parte del 2026 e Nintendo prosegue con la promozione del suo titolo di punta con la pubblicazione di alcuni nuovi materiali, come la mappa del mondo ufficiale e aggiornata per l'occasione.
Come abbiamo visto nel Direct dedicato, che ha mostrato un lungo video gameplay del gioco, The Legend of Zelda: Ocarina of Time si presenta come un remake tecnico totale, con il titolo che di fatto è stato interamente ricostruito con un nuovo engine sulla base dell'originale, mantenendo intatti elementi come storia e design dei dungeon (almeno in buona parte) ma ricostruendo praticamente tutto il resto.
Tra le cose rinnovate risultano esserci anche alcuni elementi di contorno come appunto la mappa ufficiale del mondo di gioco, illustrata come una sorta di antica cartina dal gusto fantasy ed evidentemente rielaborata con il medesimo stile ma in forma nuova.
Una mappa puramente fantasy
Potete vedere qui sotto l'immagine della nuova mappa di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, che mantiene lo stile disegnato classico ma con una rielaborazione generale che non sembra cambiare però la struttura originale.
Possiamo vedere i vari punti di interesse come il Castello di Hyrule, i Lost Woods che portano alla foresta Kokiri, il lago Hylia, la Gerudo Valley, la Death Mountain e lo Zora's Domain connessi tra loro attraverso l'ampio Hyrule Field con il Lon Lon Ranch al centro.
La disposizione degli elementi è molto simile a quella originale e la cosa dovrebbe riflettersi direttamente anche nel gioco, che per quanto abbiamo visto replica in effetti la collocazione delle ambientazioni e le distanze in maniera piuttosto fedele.
Potete vedere un confronto diretto con la mappa originale (sempre per quanto riguarda artwork e disegni di riferimento, nell'immagine qui sopra, che riprende l'illustrazione presente nel libretto di istruzioni di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo 64. Questa appariva decisamente più semplice come stile, ma il design del mondo sembra essere simile.
La nuova mappa assume connotati maggiormente "fantasy", con uno stile che potrebbe associarsi bene alle illustrazioni legate a libri e racconti classici e che si collega bene allo spirito del gioco per Nintendo Switch 2.