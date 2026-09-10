Un veterano di Nintendo e Zelda spiega il possibile motivo del design di Link in Ocarina of Time remake

Takaya Imamura potrebbe non essere il nome più famoso al mondo, ma si tratta di un artista di Nintendo che ha lavorato per la compagnia per 32 anni. Si è occupato del design dei personaggi di Star Fox e ha donato a The Legend of Zelda: Majora's Mask il suo stile oscuro.

Imamura ha collaborato con Shigeru Miyamoto a ripetizione negli anni e quindi è una buona fonte di informazioni per quanto riguarda le scelte stilistiche del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.