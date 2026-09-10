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Un veterano di Nintendo e Zelda spiega il possibile motivo del design di Link in Ocarina of Time remake

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake propone un nuovo tipo di design e un veterano di Nintendo pensa di sapere da dove provenga.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2026
Link di The Legend of Zelda: ocarina of time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
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Takaya Imamura potrebbe non essere il nome più famoso al mondo, ma si tratta di un artista di Nintendo che ha lavorato per la compagnia per 32 anni. Si è occupato del design dei personaggi di Star Fox e ha donato a The Legend of Zelda: Majora's Mask il suo stile oscuro.

Imamura ha collaborato con Shigeru Miyamoto a ripetizione negli anni e quindi è una buona fonte di informazioni per quanto riguarda le scelte stilistiche del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Il commento dell'artista di Nintendo

Secondo quanto indicato, tramite una traduzione automatica, Imamura ha affermato che, guardando il modello di Link nel videogioco in arrivo su Nintendo Switch 2, è chiaro che l'amore per gli show con pupazzi di Miyamoto ha condizionato le scelte stilistiche del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

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Nel tweet qui sopra viene fatta una comparazione con una serie televisiva giapponese di NHK del 2009 dedicata ai tre moschettieri, creata con marionette in legno. Ovviamente non è una dichiarazione di Nintendo, quindi non è ufficialmente la fonte di ispirazione, ma è un esempio utile per capire a cosa fa riferimento Imamura.

The Legend of Zelda: tutto quello che sappiamo del remake di Ocarina of Time The Legend of Zelda: tutto quello che sappiamo del remake di Ocarina of Time

Imamura aggiunge inoltre di essere molto felice all'idea di rigiocare Ocarina of Time, visto che è dai tempi della versione 3DS che non affronta l'opera. Ritiene che la palette di colori e l'illuminazione del remake siano ottimi "come ci si può aspettare".

Ricordiamo infine che The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake contiene almeno un grosso cambiamento nel gameplay.

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