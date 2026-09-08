The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake contiene almeno un grosso cambiamento nel gameplay

La strada scelta da Nintendo per la costruzione del Remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sembra essere quella della fedeltà assoluta in termini di struttura e level design, ma dal trailer appena trasmesso oggi è emerso almeno un grosso cambiamento nel gameplay , ovvero la possibilità di saltare in qualsiasi momento.

Cambierà veramente qualcosa?

Al di là del senso di novità che potrebbe emergere nei nostalgici che ben conoscono l'originale, derivante dalla possibilità di far saltare liberamente Link quando vogliamo, c'è da chiedersi se questa introduzione abbia degli effettivi riflessi anche nella progettazione dei dungeon e delle ambientazioni.

L'originale era strutturato in maniera tale da non richiedere mai una certa precisione nei salti, essendo questi demandati al sistema automatico, dunque lo sviluppo dei livelli e delle ambientazioni non richiedeva fasi a piattaforme o con ostacoli ambientali incentrati su abilità acrobatiche di questo tipo.

Il fatto che ora il salto sia libero può far pensare dunque anche a possibili variazioni in questo ambito, sebbene la volontà di mantenere il remake fedele all'originale, anche in base a quanto abbiamo visto nel trailer e nel video gameplay pubblicato oggi in occasione del Nintendo Direct, faccia pensare il contrario.

Oggi abbiamo anche scoperto la data di uscita di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, ed è fissata per il 5 novembre. Svelato anche il prezzo ufficiale e l'app Zelda Notes.