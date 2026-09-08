Il prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake è apparso sui siti di Nintendo

Oggi, 8 settembre, andrà in onda il Direct dedicato al 40esimo anniversario di Zelda. Al suo interno ci sarà certamente spazio per The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake , il gioco per Nintendo Switch 2.

Il prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake

Secondo quanto riportato tramite Reddit, la pagina ufficiale del Nintendo Store Australiano ha per sbaglio svelato il prezzo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake: costerà 94,95 dollari australiani o 104,95 dollari neozelandesi.

La conversione dovrebbe essere di 59,99 euro / dollari, in formato digitale. Il formato fisico dovrebbe invece costare di più, come accade alle volte con i giochi di Nintendo. Ovviamente per ora è solo un rumor e non va considerato come il prezzo ufficiale, anche se la fonte è il sito di Nintendo.

Probabilmente il prezzo è apparso con alcune ore di anticipo rispetto alla messa in onda del Direct, quindi avremo dettagli ufficiali questo pomeriggio, alle 16:00 ora italiana.

Ricordiamo infine che un altro remake di The Legend of Zelda sarebbe in arrivo oltre a Ocarina of Time: vediamo quale.