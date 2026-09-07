Zelda: Ocarina of Time Remake sarà al prossimo Direct conferma Nintendo, ma anche altro

A dire il vero si tratta semplicemente di una breve frase che l'account ufficiale di Nintendo ha inserito nel messaggio di annuncio della nuova presentazione, ma è comunque interessante quanto riferito, anche perché apre ad alcune idee sui possibili contenuti dell'evento anche al di là del gioco in questione.

Nintendo ha fornito qualche altro dettaglio sui contenuti del Nintendo Direct dedicato a The Legend of Zelda fissato per questa settimana, confermando che sarà presente il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time , ma anche che ci sarà spazio per altro .

Due appuntamenti per questa settimana da Nintendo

Ricordiamo che Nintendo ha annunciato due Nintendo Direct per questa settimana: uno generale, l'altro per il 40° anniversario di Zelda. Il primo ad arrivare è proprio quello dedicato a Zelda, fissato per l'8 settembre alle ore 16:00 secondo l'orario italiano, mentre l'altro è previsto per il giorno successivo, 9 settembre, sempre alle ore 16:00.

La presenza di The Legend of Zelda: Ocarina of Time al Direct dedicato all'anniversario della serie era praticamente scontata, ma riportiamo comunque la conferma da parte della compagnia. È probabile che in questa occasione si possa assistere a un nuovo trailer e magari all'annuncio della data di uscita, considerando che il lancio è previsto entro la fine del 2026.

Per quanto riguarda le iniziative "oltre i videogiochi", molto probabilmente si parlerà del film di The Legend of Zelda, la cui uscita al cinema è fissata per il 30 aprile del 2027 e di cui si attendono dunque altre informazioni.

Questo ovviamente non esclude la possibile presenza di altri annunci su ulteriori giochi e probabili altre iniziative previste da Nintendo per l'occasione, visto che si tratta di una delle serie storiche principali della compagnia che non ha ancora un proprio capitolo specifico per Nintendo Switch 2.