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Nintendo ha annunciato due Direct: uno generale, l'altro per il 40° anniversario di Zelda

Nintendo ha annunciato due Nintendo Direct consecutivi: il primo sarà monografico per il 40° anniversario di The Legend of Zelda, mentre il secondo sarà un Nintendo Direct generale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/09/2026
La copertina di The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nintendo ha annunciato tramite l'app Nintendo Today! due nuovi Direct in programma per l'8 e il 9 settembre, a distanza di appena un giorno l'uno dall'altro.

Il primo sarà dedicato interamente a The Legend of Zelda, in occasione del 40° anniversario della serie, mentre il secondo avrà una natura più generale e dovrebbe concentrarsi sulle prossime novità della casa di Kyoto.

Altri dettagli

Il The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct è fissato per l'8 settembre alle 16:00 in Italia e avrà una durata di circa 30 minuti. L'annuncio non ha fornito ulteriori dettagli sui contenuti della presentazione. Sicuramente si parlare del remake di Ocarina of Time, ma immaginiamo che ci sarà anche dell'altro.

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Il giorno successivo, quindi il 9 settembre, sempre alle 16:00, sarà invece trasmesso un nuovo Nintendo Direct della durata indicativa di 45 minuti. Anche in questo caso Nintendo non ha ancora specificato quali giochi verranno mostrati, ma la durata fa pensare a un evento importante, con molti annunci e trailer, considerando anche i ritmi serrati delle presentazioni della casa di Mario.

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Al momento, in assenza di ulteriori informazioni ufficiali, non sono stati confermati giochi o annunci specifici per nessuno dei due appuntamenti.

A margine dell'annuncio, Nintendo ha pubblicato un messaggio per invitare a sintonizzarsi su Nintendo Treehouse: Live il 9 Settembre 2026, subito dopo il Direct, per guardare il gameplay di alcuni titoli presentati durante l'evento.

#Nintendo Direct
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