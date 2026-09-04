Secondo uno studio usare troppo ChatGPT può indebolire il pensiero e aumentare l'isolamento sociale

Un nuovo studio sulla dipendenza da ChatGPT, pubblicato sulla rivista Applied Cognitive Psychology, offre un primo sguardo sugli effetti che l'utilizzo frequente degli strumenti di intelligenza artificiale può avere sul modo in cui i giovani pensano, apprendono e interagiscono con gli altri. La ricerca, condotta in Francia dalla ricercatrice Zeineb Farhat dell'ISC Paris, ha coinvolto 45 persone di età compresa tra 18 e 25 anni che utilizzavano ChatGPT quotidianamente. I partecipanti sono stati intervistati riguardo all'influenza dello strumento sulle loro abitudini di studio, sul lavoro e sulla loro vita emotiva.

Dallo studio su ChatGPT emerge il fenomeno del cognitive offloading I risultati suggeriscono la presenza di un fenomeno definito cognitive offloading, ovvero la tendenza ad affidarsi a strumenti esterni per evitare di conservare e gestire autonomamente le informazioni nella propria mente. Diversi partecipanti hanno raccontato di aver notato un peggioramento del pensiero indipendente dopo essersi abituati alla disponibilità immediata delle risposte fornite dal chatbot. Ring Fit Adventure potrebbe essere utile contro la depressione, per uno studio scientifico Tra gli effetti descritti dagli intervistati figurano anche una riduzione della capacità di mantenere l'attenzione, una memoria meno efficace e una crescente tendenza a mettere in dubbio le proprie valutazioni nelle decisioni quotidiane. Alcuni partecipanti hanno inoltre riferito di aver provato un reale disagio quando ChatGPT non era temporaneamente disponibile, evidenziando quanto il ricorso allo strumento potesse diventare abituale.