17

Secondo uno studio usare troppo ChatGPT può indebolire il pensiero e aumentare l'isolamento sociale

Un piccolo studio francese su 45 giovani utenti quotidiani di ChatGPT associa l'uso intenso dello strumento a minore pensiero indipendente.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2026
ChatGPT

Un nuovo studio sulla dipendenza da ChatGPT, pubblicato sulla rivista Applied Cognitive Psychology, offre un primo sguardo sugli effetti che l'utilizzo frequente degli strumenti di intelligenza artificiale può avere sul modo in cui i giovani pensano, apprendono e interagiscono con gli altri.

La ricerca, condotta in Francia dalla ricercatrice Zeineb Farhat dell'ISC Paris, ha coinvolto 45 persone di età compresa tra 18 e 25 anni che utilizzavano ChatGPT quotidianamente. I partecipanti sono stati intervistati riguardo all'influenza dello strumento sulle loro abitudini di studio, sul lavoro e sulla loro vita emotiva.

Dallo studio su ChatGPT emerge il fenomeno del cognitive offloading

I risultati suggeriscono la presenza di un fenomeno definito cognitive offloading, ovvero la tendenza ad affidarsi a strumenti esterni per evitare di conservare e gestire autonomamente le informazioni nella propria mente. Diversi partecipanti hanno raccontato di aver notato un peggioramento del pensiero indipendente dopo essersi abituati alla disponibilità immediata delle risposte fornite dal chatbot.

Ring Fit Adventure potrebbe essere utile contro la depressione, per uno studio scientifico Ring Fit Adventure potrebbe essere utile contro la depressione, per uno studio scientifico

Tra gli effetti descritti dagli intervistati figurano anche una riduzione della capacità di mantenere l'attenzione, una memoria meno efficace e una crescente tendenza a mettere in dubbio le proprie valutazioni nelle decisioni quotidiane. Alcuni partecipanti hanno inoltre riferito di aver provato un reale disagio quando ChatGPT non era temporaneamente disponibile, evidenziando quanto il ricorso allo strumento potesse diventare abituale.

Le conseguenze sociali emerse dallo studio su ChatGPT

Lo studio ha rilevato anche possibili conseguenze sul piano sociale. Gli utenti più dipendenti tendevano a preferire sempre più le conversazioni con il chatbot rispetto alle interazioni con amici, insegnanti o colleghi. In alcuni casi, questa abitudine era associata a una maggiore sensazione di isolamento sociale.

Chatgpt Logo

Non tutti i risultati, però, sono stati negativi. I partecipanti che utilizzavano ChatGPT in modo selettivo, considerandolo soprattutto un supporto per fare brainstorming e non un sostituto del proprio ragionamento, hanno riferito una maggiore fiducia nelle proprie capacità e una crescita della creatività.

Gli stessi autori dello studio, però, sottolineano tuttavia che i risultati devono essere interpretati con cautela. Voi che cosa ne pensate?

#Tecnologia
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Secondo uno studio usare troppo ChatGPT può indebolire il pensiero e aumentare l'isolamento sociale