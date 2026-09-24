Anche Xiaomi 18 Pro e Pro Max hanno il loro Privacy Display: caratteristiche e prezzi ufficiali

I nuovi Xiaomi 18 Pro e Pro Max sono stati ufficialmente presentati da Xiaomi. Per il momento, la disponibilità dei nuovi smartphone è limitata al mercato cinese. Vi aggiorneremo, però, sull'eventuale arrivo sul mercato globale e in Italia, che potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Nel frattempo, scopriamo le principali caratteristiche di questi smartphone, con il nuovissimo processore Snapdragon e display posteriore integrato.

Xiaomi 18 Pro e Pro Max: tanta potenza e nuove funzionalità

Entrambi gli smartphone sono dotati di display OLED piatti, caratterizzati da cornici estremamente sottili di appena 0,99 mm. Le dimensioni, invece, cambiano: il modello Pro offre un pannello da 6,4 pollici, mentre il Pro Max sale a 6,9 pollici. Ciò che li accomuna è una sorta di Privacy Display in stile Galaxy S26 Ultra, pensato per proteggere gli utenti da occhi indiscreti, chiamato Privacy Screen. Inoltre, si attiva automaticamente se la fotocamera frontale rileva la presenza di altre persone nelle vicinanze.

Xiaomi 18 Pro

Il protagonista effettivo, tuttavia, è il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, con il Pro Max che accoglie la variante Extreme per prestazioni ancora più elevate. Questi processori a 2 nm sono dotati di CPU Oryon, GPU Adreno e NPU Hexagon in grado di offrire maggiori prestazioni, efficienza a capacità IA. La batteria ha invece una capacità di 7.000 mAh sul Pro e 8.500 mAh sul Pro Max, entrambe con supporto alla ricarica da 100 W e wireless da 50 W.

Smartphone Xiaomi 18 Pro

Sul retro è presente un secondo display OLED da 2,7" sul 18 Pro e da 2,9" sul Pro Max, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit. Questo schermo è versatile e può essere sfruttato per diverse attività, nonché per la gestione delle notifiche, oltre a supportare oltre 100 card.

Il display posteriore dello Xiaomi 18 Pro

Il comparto fotografico Leica si basa invece su una principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare da 50 MP e una tele periscopica da 200 MP con zoom ottico 2,3x. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, facilmente accessibili tramite un tasto personalizzabile.

Scheda tecnica dello Xiaomi 18 Pro

Batteria: unità Si/C Li-Ion da 7.000 mAh, con ricarica rapida via cavo fino a 100 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 27 W

unità Si/C Li-Ion da 7.000 mAh, con ricarica rapida via cavo fino a 100 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 27 W Fotocamera frontale: sensore anteriore con risoluzione pari a 50 MP

sensore anteriore con risoluzione pari a 50 MP Fotocamere posteriori: sensore principale da 200 MP, teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico 3,2x e ultra-grandangolare da 50 MP

sensore principale da 200 MP, teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico 3,2x e ultra-grandangolare da 50 MP Display: pannello LTPO AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 1.120 x 2.436 pixel, refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, PWM a 2.160 Hz e luminosità massima di 4.000 nit

pannello LTPO AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 1.120 x 2.436 pixel, refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, PWM a 2.160 Hz e luminosità massima di 4.000 nit Schermo secondario: display posteriore LTPO AMOLED da 2,7 pollici, con risoluzione di 912 x 596 pixel, frequenza variabile da 1 a 120 Hz e picco di luminosità di 4.000 nit

display posteriore LTPO AMOLED da 2,7 pollici, con risoluzione di 912 x 596 pixel, frequenza variabile da 1 a 120 Hz e picco di luminosità di 4.000 nit Memoria: 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X abbinati a 256/512 GB oppure 1 TB di spazio interno UFS 4.1

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X abbinati a 256/512 GB oppure 1 TB di spazio interno UFS 4.1 Processore: piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 realizzata con processo produttivo a 2 nm

piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 realizzata con processo produttivo a 2 nm Connettività: supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a GPS dual-band, NFC, infrarossi e porta USB-C 3.2 Gen 1

supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a GPS dual-band, NFC, infrarossi e porta USB-C 3.2 Gen 1 Dimensioni e peso: 151,8 x 72 x 8,5 mm, con un peso compreso tra 203 e 208 grammi

151,8 x 72 x 8,5 mm, con un peso compreso tra 203 e 208 grammi Sicurezza: sensore biometrico ultrasonico integrato direttamente sotto il pannello

sensore biometrico ultrasonico integrato direttamente sotto il pannello Sistema: interfaccia HyperOS 4 basata sul sistema operativo Android 17

Scheda tecnica dello Xiaomi 18 Pro Max