Anche Xiaomi 18 Pro e Pro Max hanno il loro Privacy Display: caratteristiche e prezzi ufficiali

I nuovi Xiaomi 18 Pro e Pro Max sono stati ufficialmente presentati da Xiaomi. Per il momento, la disponibilità dei nuovi smartphone è limitata al mercato cinese. Vi aggiorneremo, però, sull'eventuale arrivo sul mercato globale e in Italia, che potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Nel frattempo, scopriamo le principali caratteristiche di questi smartphone, con il nuovissimo processore Snapdragon e display posteriore integrato.
Xiaomi 18 Pro e Pro Max: tanta potenza e nuove funzionalità
Entrambi gli smartphone sono dotati di display OLED piatti, caratterizzati da cornici estremamente sottili di appena 0,99 mm. Le dimensioni, invece, cambiano: il modello Pro offre un pannello da 6,4 pollici, mentre il Pro Max sale a 6,9 pollici. Ciò che li accomuna è una sorta di Privacy Display in stile Galaxy S26 Ultra, pensato per proteggere gli utenti da occhi indiscreti, chiamato Privacy Screen. Inoltre, si attiva automaticamente se la fotocamera frontale rileva la presenza di altre persone nelle vicinanze.
Il protagonista effettivo, tuttavia, è il nuovissimo processore Snapdragon 8 Elite Gen 6, con il Pro Max che accoglie la variante Extreme per prestazioni ancora più elevate. Questi processori a 2 nm sono dotati di CPU Oryon, GPU Adreno e NPU Hexagon in grado di offrire maggiori prestazioni, efficienza a capacità IA. La batteria ha invece una capacità di 7.000 mAh sul Pro e 8.500 mAh sul Pro Max, entrambe con supporto alla ricarica da 100 W e wireless da 50 W.
Sul retro è presente un secondo display OLED da 2,7" sul 18 Pro e da 2,9" sul Pro Max, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit. Questo schermo è versatile e può essere sfruttato per diverse attività, nonché per la gestione delle notifiche, oltre a supportare oltre 100 card.
Il comparto fotografico Leica si basa invece su una principale da 200 MP, un'ultra-grandangolare da 50 MP e una tele periscopica da 200 MP con zoom ottico 2,3x. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, facilmente accessibili tramite un tasto personalizzabile.
Scheda tecnica dello Xiaomi 18 Pro
- Batteria: unità Si/C Li-Ion da 7.000 mAh, con ricarica rapida via cavo fino a 100 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 27 W
- Fotocamera frontale: sensore anteriore con risoluzione pari a 50 MP
- Fotocamere posteriori: sensore principale da 200 MP, teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico 3,2x e ultra-grandangolare da 50 MP
- Display: pannello LTPO AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione di 1.120 x 2.436 pixel, refresh rate adattivo da 1 a 120 Hz, PWM a 2.160 Hz e luminosità massima di 4.000 nit
- Schermo secondario: display posteriore LTPO AMOLED da 2,7 pollici, con risoluzione di 912 x 596 pixel, frequenza variabile da 1 a 120 Hz e picco di luminosità di 4.000 nit
- Memoria: 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X abbinati a 256/512 GB oppure 1 TB di spazio interno UFS 4.1
- Processore: piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 realizzata con processo produttivo a 2 nm
- Connettività: supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a GPS dual-band, NFC, infrarossi e porta USB-C 3.2 Gen 1
- Dimensioni e peso: 151,8 x 72 x 8,5 mm, con un peso compreso tra 203 e 208 grammi
- Sicurezza: sensore biometrico ultrasonico integrato direttamente sotto il pannello
- Sistema: interfaccia HyperOS 4 basata sul sistema operativo Android 17
Scheda tecnica dello Xiaomi 18 Pro Max
- Batteria: capacità di 8.500 mAh, con supporto alla ricarica cablata fino a 100 W, wireless a 50 W e inversa wireless a 27 W
- Schermo: display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione di 1.208 x 2.624 pixel, frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120 Hz, PWM a 2.160 Hz e picco massimo di 4.000 nit.
- Display secondario: pannello posteriore LTPO AMOLED da 2,9 pollici, con risoluzione di 596 x 976 pixel, refresh rate da 1 a 120 Hz e luminosità di picco pari a 4.000 nit
- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, prodotto con processo a 2 nm
- Fotocamera frontale: sensore frontale da 50 MP dedicato agli autoscatti e alle videochiamate
- Fotocamere posteriori: sistema fotografico posteriore a tre sensori, con principale da 200 MP, periscopio da 200 MP con zoom 3,2x e ultra-grandangolare da 50 MP
- Dimensioni: 163,4 x 77,6 x 8,4 mm, mentre il peso varia tra 235 e 240 grammi
- Memoria interna: disponibili 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, con 256/512 GB oppure 1 TB di archiviazione UFS 4.1
- Connettività: compatibilità con 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a NFC, infrarossi, GPS dual-band e USB-C 3.2 Gen 1
- Lettore biometrico: sensore per le impronte digitali di tipo ultrasonico, posizionato sotto lo schermo
- Software: sistema HyperOS 4 basato su Android 17
Disponibilità e prezzi
Come vi abbiamo anticipato, i nuovi smartphone sono attualmente disponibili esclusivamente in Cina. Vi aggiorneremo, quindi, non appena saranno disponibili informazioni sull'eventuale arrivo sul mercato globale. Di seguito un riepilogo dei prezzi indicativi in base alle diverse configurazioni per il 18 Pro:
- 12/256GB: 5.999 yuan (785 euro)
- 12/512GB: 6.999 yuan (916 euro)
- 16/512GB: 7.999 yuan (1.047 euro)
- 16GB/1TB: 8.999 yuan (1.179 euro)
Ecco invece i prezzi indicativi per la variante Pro Max:
- 12/256GB: 6.999 yuan (916 euro)
- 12/512GB: 7.999 yuan (1.047 euro)
- 16/512GB: 8.999 yuan (1.179 euro)
- 16GB/1TB: 9.999 yuan (1.310 euro)