I nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6 sono ufficiali: arriva anche la versione Extreme

In occasione dello Snapdragon Summit 2026, Qualcomm ha ufficialmente presentato i nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6 , anche nella versione Extreme. Si tratta di due varianti accomunate dalla stessa piattaforma, ma caratterizzate da differenze tecniche e prestazionali pensate per rispondere a esigenze differenti. Entrambe condividono il processo produttivo a 2 nm con CPU Qualcomm Oryon, NPU Hexagon e GPU Adreno. Il risultato è lo stesso: prestazioni elevate e maggiore efficienza . Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Caratteristiche dei nuovi SoC di fascia alta

Come vi abbiamo anticipato, entrambe le versioni sono realizzate con processo produttivo a 2 nm, con configurazione a 2 core Prime fino a 5 GHz e 6 core Performance fino a 4 GHz, supportati da 16 MB di Flex Cache. La versione Extreme è pensata per offrire prestazioni ancora più elevate e soddisfare esigenze più specifiche. Il chip presenta infatti un incremento del 13% delle prestazioni CPU rispetto allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, nonché del 44% per la GPU e del 35% per la NPU. Le prestazioni IA per watt crescono del 33%, mentre l'efficienza della CPU e della GPU migliorano rispettivamente del 37% e del 40%.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Troviamo inoltre la nuova NPU Hexagon, che sulla variante Extreme può contare sul 50% di memoria condivisa in più, oltre a integrare Hexagon Direct Link, Micro Tile Inferencing ed Element Accelerator, ovvero una serie di tecnologie hardware pensate per accelerare i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e migliorarne l'efficienza.

La tecnologia Personal Scribe, inoltre, è in grado di offrire una sorta di panoramica di abitudini e preferenze registrate durante l'utilizzo. Questi dati possono essere sfruttati dagli agenti IA per poter eseguire attività e comprendere meglio il contesto senza dover ricevere istruzioni manuali da parte dell'utente. È stato aggiornato anche il Sensing Hub, che integra due micro NPU e due ISP sempre attivi, occupandosi in background dell'elaborazione di audio, voce e dei dati raccolti dai sensori.

Scheda tecnica dello Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Ecco di seguito un pratico riepilogo delle principali caratteristiche: