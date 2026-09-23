I nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6 sono ufficiali: arriva anche la versione Extreme

In occasione dello Snapdragon Summit 2026, Qualcomm ha ufficialmente presentato i nuovi Snapdragon 8 Elite Gen 6, anche nella versione Extreme. Si tratta di due varianti accomunate dalla stessa piattaforma, ma caratterizzate da differenze tecniche e prestazionali pensate per rispondere a esigenze differenti. Entrambe condividono il processo produttivo a 2 nm con CPU Qualcomm Oryon, NPU Hexagon e GPU Adreno. Il risultato è lo stesso: prestazioni elevate e maggiore efficienza. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Caratteristiche dei nuovi SoC di fascia alta
Come vi abbiamo anticipato, entrambe le versioni sono realizzate con processo produttivo a 2 nm, con configurazione a 2 core Prime fino a 5 GHz e 6 core Performance fino a 4 GHz, supportati da 16 MB di Flex Cache. La versione Extreme è pensata per offrire prestazioni ancora più elevate e soddisfare esigenze più specifiche. Il chip presenta infatti un incremento del 13% delle prestazioni CPU rispetto allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, nonché del 44% per la GPU e del 35% per la NPU. Le prestazioni IA per watt crescono del 33%, mentre l'efficienza della CPU e della GPU migliorano rispettivamente del 37% e del 40%.
Troviamo inoltre la nuova NPU Hexagon, che sulla variante Extreme può contare sul 50% di memoria condivisa in più, oltre a integrare Hexagon Direct Link, Micro Tile Inferencing ed Element Accelerator, ovvero una serie di tecnologie hardware pensate per accelerare i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale e migliorarne l'efficienza.
La tecnologia Personal Scribe, inoltre, è in grado di offrire una sorta di panoramica di abitudini e preferenze registrate durante l'utilizzo. Questi dati possono essere sfruttati dagli agenti IA per poter eseguire attività e comprendere meglio il contesto senza dover ricevere istruzioni manuali da parte dell'utente. È stato aggiornato anche il Sensing Hub, che integra due micro NPU e due ISP sempre attivi, occupandosi in background dell'elaborazione di audio, voce e dei dati raccolti dai sensori.
Scheda tecnica dello Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
Ecco di seguito un pratico riepilogo delle principali caratteristiche:
- Processo produttivo: 2 nm
- CPU: Qualcomm Oryon, 2 core Prime fino a 5,0 GHz + 6 Performance fino a 4,0 GHz, 16 MB Flex Cache
- GPU: Qualcomm Adreno con matrix core, Adreno Neural Fusion, ray tracing hardware, Lumen Global Illumination, Nanite Virtualized Geometry, MegaLights
- NPU: Qualcomm Hexagon con Element Accelerator, 50% di memoria condivisa in più, Hexagon Direct Link, Micro Tile Inferencing
- Memoria: LP-DDR5x/6 fino a 5.300 MHz, massimo 24 GB, storage UFS 5.0
- Display: fino a 4K+ 120 Hz o QHD+ 240 Hz; uscita esterna fino a 8K 30 Hz
- Fotocamera: triplo ISP Spectra a 20 bit, foto fino a 320 MP, fino a 3x 64 MP con ZSL, 108 MP singolo con ZSL
- Video: fino a 8K 60 fps, 4K slow motion a 240 fps, 1080p a 960 fps; APV, H.266, H.265, VP9, AV1
- Connettività: Snapdragon X105 5G fino a 14,8 Gbps in download e 4,2 Gbps in upload, 5G Advanced, mmWave, sub-6 GHz, NR-NTN/NB-NTN; FastConnect 8800 con Wi-Fi 8 fino a 11,6 Gbps, Bluetooth 6.0, UWB, Thread e NFC
- USB e ricarica: USB 3.1 Gen 2 Type-C, Quick Charge 5
- Audio: Snapdragon Sound, aptX Adaptive, aptX Lossless, AI Voice Bubble, Spatial Audio Renderer
- Sicurezza: SPU, TEE, Type-1 Hypervisor, supporto C2PA
- Codice piattaforma: SM8975
Differenze tra la variante standard e la Extreme
La versione Extreme, rispetto a quella standard, introduce la tecnologia Adreno Neural Fusion, pensata per gestire funzioni come generazione dei frame, ricostruzione dell'immagine e super resolution sfruttando i matrix core dedicati all'IA. L'obiettivo è alleggerire il carico sulla GPU, migliorando al contempo efficienza e qualità visiva. I valori dichiarati per la variante standard sono inoltre inferiori, soprattutto per quanto riguarda GPU e NPU. La versione Extreme può contare anche sul 50% di memoria condivisa in più per la NPU, mentre le principali tecnologie IA, la connettività e buona parte delle altre funzioni rimangono comuni a entrambe.
Sul fronte video, invece, la variante Extreme si distingue per il supporto al codec APV, mentre il modello standard arriva fino a 8K a 30 fps. Le differenze tra i due chip non sono quindi radicali, ma la versione Extreme si distingue soprattutto per le maggiori capacità in ambito GPU e IA, oltre che per alcune funzionalità esclusive.
A proposito di connettività, lo Snapdragon X105 5G Modem-RF supporta 5G Advanced, mmWave e sub-6 GHz. Si parla di velocità fino a 14,8 Gbps in download e 4,2 Gbps in upload e di una riduzione dei consumi del 30%. Invece, il sistema FastConnect 8800 introduce il supporto al Wi-Fi 8 con velocità fino a 11,6 Gbps. Entrambi, infine, supportano display fino a 4K+ a 120 Hz o QHD+ a 240 Hz e sono compatibili con HDR10, HDR10+, HDR Vivid e Dolby Vision. I nuovi chip saranno utilizzati sui futuri Honor, Motorola, OnePlus, vivo, Xiaomi, RedMagic, Oppo, Redmi e iQOO.
Scheda tecnica dello Snapdragon 8 Elite Gen 6
Di seguito le caratteristiche della versione standard:
- Processo produttivo: 2 nm
- CPU: Qualcomm Oryon, 2 core Prime fino a 5,0 GHz + 6 Performance fino a 4,0 GHz, 16 MB Flex Cache
- GPU: Qualcomm Adreno, ray tracing hardware, Lumen Global Illumination, Nanite Virtualized Geometry, Game Quick Touch 3.0
- NPU: Qualcomm Hexagon con Element Accelerator, Hexagon Direct Link e Micro Tile Inferencing
- Memoria: LP-DDR5x/6 fino a 5.300 MHz, massimo 24 GB; storage UFS 5.0
- Display: fino a 4K+ 120 Hz o QHD+ 240 Hz; uscita esterna fino a 8K 30 Hz
- Fotocamera: triplo ISP Spectra a 20 bit, foto fino a 320 MP, fino a 3x 64 MP con ZSL, 108 MP singolo con ZSL
- Video: fino a 8K 30 fps, 4K slow motion a 120 fps, 1080p a 960 fps; H.265, VP9, AV1
- Connettività: Snapdragon X105 5G fino a 14,8 Gbps in download e 4,2 Gbps in upload, 5G Advanced, mmWave, sub-6 GHz, NR-NTN/NB-NTN; FastConnect 8800 con Wi-Fi 8 fino a 11,6 Gbps, Bluetooth 6.0, UWB, Thread e NFC
- USB e ricarica: USB 3.1 Gen 2 Type-C, Quick Charge 5
- Audio: Snapdragon Sound, aptX Adaptive, aptX Lossless, AI Voice Bubble, Spatial Audio Renderer
- Sicurezza: SPU, TEE, Type-1 Hypervisor, supporto C2PA
- Codice piattaforma: SM8950