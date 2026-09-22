Android 17 contro il mal d’auto: Motion Assist per tutti, ecco come funziona l'opzione anti motion sickness

Riduzione mal d'auto, conosciuta durante lo sviluppo come Motion Cues e chiamata Motion Assist nella documentazione inglese , è arrivata con Android 17. Ora la funzione compare anche nelle note dell'ultimo aggiornamento di Google Play Services, un passaggio che segnala una disponibilità più estesa sui dispositivi compatibili.

Il mal d'auto può rendere difficile utilizzare lo smartphone durante un viaggio, soprattutto quando gli occhi seguono contenuti sul display mentre il corpo percepisce il movimento del veicolo. Dopo Apple e alcuni produttori Android, ora anche Google ha sviluppato una funzione specifica per affrontare questo problema e, dopo una prima distribuzione limitata, ne sta ampliando l'accesso.

Riduzione mal d'auto arriva su Android 17: come funziona

La funzione è inclusa nella versione 26.37 di Google Play Services, distribuita il 21 settembre 2026. Nelle note dell'aggiornamento, Google spiega che Riduzione mal d'auto utilizza elementi grafici in movimento che seguono gli spostamenti del veicolo per contribuire ad attenuare la sensazione di malessere. Il sistema non garantisce però che la cinetosi venga eliminata.

Come appariranno le schermate del Motion Assist su Android (fonte: Android Authority)

Il funzionamento si basa quindi su una griglia di forme visualizzata sopra i contenuti dello smartphone. Quando la funzione è attiva, Android può rilevare che il dispositivo si trova su un mezzo in movimento, come un'auto, un autobus o un treno, e attivare automaticamente gli elementi grafici.

Le possibilità di personalizzazione sono diverse. Dal percorso Impostazioni, Servizi Google, Tutti i servizi e Riduzione mal d'auto è possibile scegliere il colore delle forme tra cinque alternative, mentre per la geometria sono disponibili cerchi, quadrati, pentagoni e rombi. Si può inoltre regolare l'opacità tramite un cursore.

È presente anche una modalità di randomizzazione che modifica periodicamente colore e forma degli elementi visualizzati. La funzione può essere aggiunta al pannello delle impostazioni rapide, così da poterla richiamare senza passare ogni volta dai menu di sistema.

Google ha inoltre pubblicato una pagina di supporto dedicata alla funzionalità, chiarendo un requisito importante: Riduzione mal d'auto richiede Android 17 o una versione successiva e una versione aggiornata di Google Play Services. Non si tratta quindi di una funzione destinata alle precedenti versioni del sistema operativo.

L'ampliamento della distribuzione arriva dopo diversi mesi di sviluppo e una prima disponibilità limitata iniziata tra agosto e settembre. Per chi utilizza uno smartphone compatibile con Android 17, il nuovo sistema può quindi essere già disponibile, a condizione che anche Google Play Services sia aggiornato. La verifica può essere effettuata attraverso la pagina dell'applicazione sul Play Store, anche se il servizio viene normalmente aggiornato in automatico.