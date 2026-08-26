Android 17 introduce Motion Assist: ecco i puntini che combattono la cinetosi e il mal d'auto

Per mitigare il problema, Google sta ora introducendo su Android 17 una soluzione chiamata Motion Assist , molto simile al Motion Cues che Apple ha introdotto nel 2024, seguita poi da altri produttori (come Oppo e Vivo). La distribuzione sembra però destinata a essere graduale e, almeno inizialmente, dovrebbe coinvolgere solo alcuni smartphone Pixel.

Leggere un messaggio o guardare un video mentre si viaggia in auto può trasformarsi rapidamente in un'esperienza poco piacevole per chi soffre di cinetosi, o motion sickness. Il problema nasce dal contrasto tra ciò che percepiscono gli occhi, fermi sullo schermo, e ciò che rileva l'orecchio interno mentre il veicolo accelera, frena o affronta una curva.

Come funziona il Motion Assist di Google

La tecnologia utilizza l'accelerometro e il giroscopio integrati nello smartphone per rilevare i movimenti del veicolo. Il sistema visualizza quindi una serie di punti lungo i bordi dello schermo, facendoli muovere in relazione a ciò che sta accadendo durante il viaggio.

Come appariranno le schermate del Motion Assist su Android (fonte: Android Authority)

Quando l'auto affronta una curva verso destra, per esempio, gli indicatori si spostano verso sinistra. Durante una frenata scivolano invece verso la parte anteriore dello schermo. L'obiettivo è fornire agli occhi un riferimento visivo coerente con i movimenti percepiti dal corpo, riducendo così il conflitto che può provocare la sensazione di nausea.

Non si tratta quindi semplicemente di un effetto grafico. Il movimento degli indicatori viene calcolato in tempo reale utilizzando i sensori del dispositivo e segue quello del veicolo. Un principio simile è già stato utilizzato da Apple con Motion Cues, una funzione che ha dimostrato di poter ridurre sensibilmente i sintomi della cinetosi durante l'utilizzo di dispositivi in movimento.

Google permette inoltre di personalizzare il funzionamento di Motion Assist. È possibile modificare l'opacità degli indicatori e scegliere tra diverse forme e colori. Il sistema può essere configurato per attivarsi automaticamente quando rileva che lo smartphone si trova all'interno di un veicolo in movimento oppure può essere avviato manualmente attraverso un apposito comando nelle Impostazioni rapide.

La distribuzione della funzione non sembra ancora completa. Alcuni Pixel hanno iniziato a riceverla, mentre su altri dispositivi della stessa famiglia non risulta ancora disponibile. Quando arriverà sul dispositivo compatibile, Motion Assist dovrebbe essere accessibile dalle impostazioni dell'account Google, nella sezione dedicata a tutti i servizi.