vivo X Fold6 arriva in Italia con fotocamera da 200 MP e teleconverter ZEISS: specifiche e prezzo

vivo porta ufficialmente X Fold6 sul mercato italiano . Il nuovo pieghevole di fascia alta punta soprattutto sul comparto fotografico, con una dotazione che comprende una fotocamera principale da 200 MP, un teleobiettivo ZEISS APO e la compatibilità con un teleconverter esterno sviluppato insieme a ZEISS. Il dispositivo combina questa impostazione con due display LTPO fino a 120 Hz, una batteria da 6.900 mAh e il nuovo OriginOS 7 Fold.

Caratteristiche tecniche del vivo X Fold6

La fotocamera principale di X Fold6 utilizza un sensore HPB da 200 MP sviluppato da vivo e Samsung, con rivestimento ZEISS T* e stabilizzazione ottica. Al suo fianco trova posto un teleobiettivo ZEISS APO, una soluzione che secondo vivo rappresenta la prima implementazione di questo tipo su uno smartphone pieghevole. Il modulo utilizza un sensore Sony LYTIA 602 e offre uno zoom ottico 3x con focale equivalente di 70 mm, oltre alla modalità telemacro e allo ZEISS HyperZoom fino a 100x.

Il blocco fotocamere di vivo X Fold6

La vera particolarità è però il Teleconverter vivo ZEISS Gen 2, accessorio che porta la focale equivalente fino a 200 mm. Può essere utilizzato nelle modalità Foto, Ritratto, Paesaggio, Istantanea, Video, Palco, Time-lapse e Pro, risultando pensato soprattutto per soggetti lontani come concerti ed eventi sportivi. L'accessorio misura 96 mm e pesa 153 grammi.

Il sistema fotografico comprende anche una ultra-grandangolare ZEISS da 50 MP e il chip vivo V3+, dedicato all'elaborazione delle immagini. Tra le funzioni software ci sono Motion Portrait 2.0, Night Flash Portrait e una modalità Palco dedicata ai soggetti sul palco. Per i video è invece disponibile la registrazione Dolby Vision in 4K a 60 fps.

X Fold6 sfrutta inoltre il formato pieghevole per alcune funzioni specifiche. Split-Screen Preview permette di utilizzare il display esterno come teleprompter durante le riprese con la fotocamera posteriore, mentre Interactive Cover Screen può mostrare animazioni per attirare l'attenzione di bambini e animali. Left-Screen Preview permette infine di rivedere gli scatti su una parte dello schermo mentre si continua a utilizzare la fotocamera.

Sul fronte hardware, il dispositivo integra una batteria BlueVolt da 6.900 mAh con ricarica cablata a 80 W e wireless a 40 W. La batteria utilizza un anodo al silicio di quinta generazione e una tecnologia allo stato semisolido pensata per mantenere una maggiore efficienza anche alle basse temperature.

Da aperto, X Fold6 raggiunge uno spessore di 4,4 mm nella versione Black, che pesa 228 grammi. La variante Blue arriva a 4,8 mm e 235 grammi. I due display sono rispettivamente un pannello interno da 8,02 pollici e uno esterno da 6,51 pollici, entrambi 8T-LTPO con refresh adattivo da 1 a 120 Hz e luminosità di picco locale fino a 5.000 nit.

La dotazione comprende inoltre certificazioni IPX8 e IPX9 contro l'acqua e IP5X contro la polvere. Il software è OriginOS 7 Fold, con funzioni dedicate al multitasking come la gestione di quattro applicazioni contemporaneamente e strumenti per trascinare contenuti tra le app.

Scheda tecnica vivo X Fold6