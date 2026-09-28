Google parla già di Android 18: ecco quando potremo saperne di più

La descrizione dell'evento non entra nei dettagli, ma anticipa "nuove e potenti funzioni grafiche". È uno dei primi riferimenti ufficiali alla prossima generazione di Android e lascia intendere che almeno una parte delle novità sarà dedicata alla gestione della grafica.

Android 18 è ancora molto lontano dalla distribuzione sugli smartphone, ma Google ha iniziato a fornire i primi indizi sulla prossima versione del sistema operativo. L'azienda l'ha infatti menzionato tra gli argomenti dell' Android Dev Summit 2026, in calendario il 28 e 29 ottobre 2026 .

Android 18 sarà tra i temi dell'Android Dev Summit

Il programma del summit prevede un keynote affidato ai responsabili della divisione Android, dedicato alle ultime funzioni e agli aggiornamenti del sistema operativo. Non è stato confermato che proprio durante questo intervento verrà presentato Android 18 in modo completo, ma l'appuntamento potrebbe fornire ulteriori informazioni.

La locandina dell'Android Dev Summit

Per il momento Google non ha spiegato cosa si nasconda dietro il riferimento alle nuove funzionalità grafiche. Il programma non indica caratteristiche specifiche, quindi non è possibile stabilire quali cambiamenti arriveranno concretamente sugli smartphone.

L'Android Dev Summit 2026 non sarà solo Android 18. Il programma è organizzato attorno a quattro aree principali: esperienze basate sull'IA, Android XR, fondamenta per le applicazioni e strumenti e prestazioni. L'evento sarà quindi rivolto soprattutto agli sviluppatori, con diversi appuntamenti dedicati alle tecnologie che stanno entrando nell'ecosistema Android.

Il riferimento ad Android 18 nell'agenda dell'evento

Il summit si svolgerà presso il campus Bay View di Google a Mountain View, in California. La partecipazione fisica sarà riservata a un numero limitato di sviluppatori Android professionisti selezionati, mentre il keynote sarà trasmesso in diretta e potrà essere seguito anche da chi non sarà presente all'evento.

Per ora, quindi, Google non ha annunciato ufficialmente Android 18 né ha mostrato le nuove funzioni grafiche. Il riferimento presente nel programma dell'Android Dev Summit rappresenta però un primo segnale concreto: il 28 e 29 ottobre potrebbero arrivare nuove informazioni sulla prossima versione di Android.