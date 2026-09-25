Android: batterie fino a 10.000 mAh per i prossimi top di gamma, copiando Apple

L'obiettivo sarebbe arrivare, sui futuri smartphone di fascia alta, a capacità comprese tra 9.000 e 10.000 mAh. Si tratta però ancora di una tecnologia in fase di test e non ci sono indicazioni certe sui tempi di arrivo dei primi dispositivi commerciali.

Acciaio e celle impilate per aumentare la densità energetica

Il passaggio dagli involucri morbidi tradizionali a una struttura rigida permette di sfruttare meglio lo spazio interno e di ridurre le tolleranze necessarie per gestire il rigonfiamento delle celle. L'involucro metallico può inoltre favorire la dissipazione passiva del calore. L'acciaio aggiunge maggiore rigidità e può consentire una struttura più sottile, anche se comporta un aumento del peso.

Il post di Digital Chat Station

La tecnologia a celle impilate interviene invece sulla disposizione interna degli strati che compongono la batteria. Anodo e catodo vengono sovrapposti anziché avvolti nella tradizionale configurazione "jelly roll". Secondo la fonte, questa soluzione può ridurre la resistenza interna e aumentare la densità energetica.

Il riferimento dell'insider è all'iPhone 18 Pro Max, che secondo le informazioni riportate avrebbe una capacità nominale di 5.391 mAh e una capacità tipica vicina ai 5.500 mAh. Un importante produttore cinese starebbe valutando un'architettura simile, combinandola con celle impilate.

I produttori cinesi hanno già portato le capacità oltre i 6.000 mAh grazie soprattutto agli anodi in silicio-carbonio. Xiaomi, per esempio, ha presentato in Cina lo Xiaomi 18 Pro Max con una batteria da 8.500 mAh. Raggiungere quota 10.000 mAh sui modelli più avanzati richiederebbe quindi un ulteriore passo avanti nella gestione dello spazio interno.

La batteria dell'iPhone 16 Pro racchiusa in alluminio, a confronto con la batteria dell'iPhone 15 Pro.

Una batteria così grande potrebbe tradursi in un'autonomia su più giorni, ma aumenterebbe anche le difficoltà di progettazione. Peso, dissipazione termica e spazio occupato dalla batteria dovrebbero essere bilanciati con fotocamere, display e altri componenti. Per ora, inoltre, non è noto quale produttore cinese stia effettuando i test: Digital Chat Station lascia intendere che potrebbe trattarsi di Xiaomi, ma l'informazione non è confermata.