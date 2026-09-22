Disponibili le beta 2 di iOS 27.2, iPadOS 27.2 e macOS 27.2: riepiloghiamo le principali novità

La seconda versione beta di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 è disponibile. Dall'app Salute rinnovata ad altri miglioramenti, riepiloghiamo di seguito le principali novità per i vari sistemi operativi.

Apple ha rilasciato la seconda beta di iOS 27.2, iPadOS 27.2 e delle altre nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Per chi non lo sapesse, Apple è passata da iOS 27.1 alla beta di iOS 27.2 per necessità strettamente legate al prossimo pieghevole iPhone Duo. Il foldable debutterà infatti con iOS 27.1 e quella versione include tutti i dettagli possibili sul dispositivo, anche quelli non ancora rivelati, seppur di minore importanza. Di conseguenza, le beta di iOS 27.2 non contengono alcun riferimento a queste novità, contribuendo così a evitare eventuali fughe di notizie.

Dettagli della seconda beta di iOS 27.2 e iPadOS 27.2 Per ora non sembrano essere state introdotte novità particolarmente significative rispetto alla versione precedente. Sappiamo infatti che l'app Salute è stata riprogettata e introduce tre nuove schede: Approfondimenti, Longevità e Sfoglia. La sezione Approfondimenti consente di avere una panoramica più chiara sulla vostra salute, con una serie di dettagli importanti come i parametri vitali o il punteggio del sonno. La Longevità, invece, offre un quadro dei vostri dati nel tempo, fornendo una sorta di età sanitaria in base al vostro stile di vita e ai dati raccolti, ad esempio la durata del sonno o il livello di attività. App Salute rinnovata Leggendo i vostri commenti ci è stato confermato che l'app Salute mostra la nuova interfaccia correttamente, in quel caso precisamente su iPhone 17 Pro Max. Ovviamente, per qualsiasi segnalazione, non esitate a farcelo sapere nei commenti o tramite messaggio privato. Se invece tendete a dimenticare anniversari e compleanni e vorreste impostare una notifica per ogni contatto, potete farlo grazie alla funzione "Call Context". In poche parole, durante una telefonata con una persona, sullo schermo comparirà un apposito promemoria. Vi mostriamo uno screenshot di seguito per farvi capire meglio: I promemoria Alcune novità riguardano anche Siri AI, ora disponibile in altre lingue, ma purtroppo le sue funzionalità non sono disponibili in Europa a causa del DMA. Speriamo di ricevere aggiornamenti positivi quanto prima e, ovviamente, vi informeremo in tal caso. Potete scoprire ulteriori dettagli sulla beta di iOS 27.2 nel nostro articolo dedicato.