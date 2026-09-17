Già disponibile la beta 1 di iOS 27.2: perché e cosa cambia

La beta 1 di iOS 27.2 è già disponibile per gli sviluppatori. Non si tratta della beta di iOS 27.1 in quanto l'iPhone Duo debutterà a ottobre con iOS 27.1 . Quella versione del software include ogni dettaglio possibile sul pieghevole, di conseguenza avere accesso a quella beta avrebbe significato scoprire dettagli non ancora rivelati sul dispositivo, seppur di minore importanza. Discorso diverso per la beta iOS 27.2, che non dovrebbe includere riferimenti all'iPhone Duo, se non in minima parte. Insomma, l'obiettivo è quello di evitare fughe di notizie. Vediamo quindi le principali novità.

Novità della beta

Prima di tutto, l'app Salute è stata riprogettata ed è ora divisa in tre schede principali: Approfondimenti, Longevità e Sfoglia. La prima sezione include le informazioni più importanti sulla vostra salute, come il punteggio del sonno o i parametri vitali. La seconda mostra i vostri dati nel tempo e fornisce una sorta di età sanitaria in base ai vari dati raccolti, come il livello di attività, la durat del sonno e altro. Come vi abbiamo anticipato, però, l'applicazione rinnovata dovrebbe essere disponibile solo in inglese e non è chiaro se farà il suo debutto anche in Italia (almeno all'inizio).

App Salute

Un'altra novità riguarda la funzione "Call Context". Non ricordate un anniversario? Adesso potrete chiamare la persona in questione e l'app Telefono mostrerà un promemoria affinché non facciate brutte figure.

I promemoria

CarPlay Ultra include nuove opzioni di sfondo, colore e stile dei quadranti. Inoltre, nei veicoli compatibili, anche l'illuminazione ambientale si adatterà al colore del tema selezionato.

Siri AI è disponibile anche in francese, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Purtroppo, lo ricordiamo, Siri AI non è ancora disponibile in Europa a causa del DMA.

I profili dell'app Apple TV sono stati estesi anche ad iPhone e iPad. Potrete quindi crearne di nuovi e passare da un profilo all'altro. Creando un account per bambino verrà limitata di default la visione di contenuti, ma i genitori potranno usufruire di ulteriori opzioni di personalizzazione per un controllo più dettagliato.