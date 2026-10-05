Stando a quanto rivelato nel corso di un'intervista, gli autori di GTA 6 hanno viaggiato con poliziotti e membri delle gang per scoprire la vera Florida e trasportarla all'interno del gioco: un lavoro di ricerca tanto importante quanto ambizioso per Rockstar Games, che non ha mai voluto rinunciare a questo approccio.
"Ogni gioco che realizziamo inizia con dei viaggi di ricerca", ha spiegato il responsabile dello sviluppo Aaron Garbut ai microfoni di LOVE Magazine. "Si tratta del momento in cui possiamo esplorare sia il luogo in questione sia le nostre idee come team."
"Per cominciare, alcuni di noi hanno trascorso un po' di tempo partendo da Miami e attraversando le cittadine circostanti, passando per le Florida Keys fino a Key West. È una delle parti migliori dell'intero progetto: un'auto piena di amici che viaggiano per giorni, parlano di ciò che vogliono realizzare e si immergono nei luoghi e nelle loro idee."
"Ascoltiamo tantissime storie e impariamo tutto quello che possiamo. Viaggiamo insieme a poliziotti e membri delle gang: sono tutti adorabili. (...) Certo, sebbene alcune delle persone che ci hanno accompagnato erano fra le più gentili che abbiamo mai incontrato, le loro storie e i relativi dettagli potevano essere terrificanti."
La ricerca della verità
Grand Theft Auto 6 vanterà un livello di cura maniacale, che si estende anche ai dialoghi dei passanti e alle stazioni radio, e Garbut ha spiegato che l'obiettivo del team è quello di "costruire un mondo credibile e variegato, dotato di un certo spessore": da qui l'esigenza di effettuare ricerche così approfondite.
"Miami è proprio questo: persone adorabili, ricchezza incredibile, povertà incredibile, eccessi, follia, il modo di arrangiarsi e il desiderio di mostrare tutto ciò. I nostri viaggi di ricerca ci portano a sperimentare tali estremi per poterli portare nel nostro mondo, e tutto questo finisce nel gioco in modi sorprendenti."
Addirittura il team ha avuto modo di osservare dall'alto un concerto dal vivo di Beyoncé: un episodio che Garbut cita come uno dei tanti momenti curiosi che hanno caratterizzato le spedizioni. L'esperienza diretta dei luoghi, tuttavia, sembra essere stata molto più importante delle semplici attrazioni turistiche.
Un mondo (in)credibile
Fra uragani, centosettanta specie animali e sei regioni, la Leonida di GTA 6 promette insomma di essere un mondo assolutamente credibile e al contempo incredibile laddove si consideri il livello qualitativo raggiunto dal team di sviluppo, che si accinge a stabilire nuovi standard per l'industria.
Quanto esattamente delle esperienze vissute da Aaron Garbut e dai suoi collaboratori troveremo effettivamente nel gioco? Per scoprirlo non dovremo attendere ancora molto: il lancio del nuovo capitolo della serie Rockstar Games è fissato al 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.