Stando a quanto rivelato nel corso di un'intervista, gli autori di GTA 6 hanno viaggiato con poliziotti e membri delle gang per scoprire la vera Florida e trasportarla all'interno del gioco: un lavoro di ricerca tanto importante quanto ambizioso per Rockstar Games, che non ha mai voluto rinunciare a questo approccio.

"Ogni gioco che realizziamo inizia con dei viaggi di ricerca", ha spiegato il responsabile dello sviluppo Aaron Garbut ai microfoni di LOVE Magazine. "Si tratta del momento in cui possiamo esplorare sia il luogo in questione sia le nostre idee come team."

"Per cominciare, alcuni di noi hanno trascorso un po' di tempo partendo da Miami e attraversando le cittadine circostanti, passando per le Florida Keys fino a Key West. È una delle parti migliori dell'intero progetto: un'auto piena di amici che viaggiano per giorni, parlano di ciò che vogliono realizzare e si immergono nei luoghi e nelle loro idee."

"Ascoltiamo tantissime storie e impariamo tutto quello che possiamo. Viaggiamo insieme a poliziotti e membri delle gang: sono tutti adorabili. (...) Certo, sebbene alcune delle persone che ci hanno accompagnato erano fra le più gentili che abbiamo mai incontrato, le loro storie e i relativi dettagli potevano essere terrificanti."