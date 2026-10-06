Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 crolla a 29,99 € su Amazon, sconto del 67%

Su Amazon è disponibile Battlefield 6 Phantom Edition per PS5 a 29,99 € , contro un prezzo consigliato di 89,99 €. Il taglio è quindi di 60 € , pari al 67%. L'offerta riguarda l'edizione fisica su disco in italiano. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La promozione rientra nella Festa delle Offerte Amazon del 6 e 7 ottobre e riguarda la Phantom Edition per PlayStation 5. Si tratta della versione su disco distribuita da Electronic Arts e classificata per un pubblico dai 16 anni in su.

La Phantom Edition su PS5

Battlefield 6 riporta la serie agli scontri su larga scala, alternando combattimenti di fanteria e utilizzo dei veicoli. Nel multiplayer tornano modalità storiche come Conquista e Sfondamento, insieme alle quattro classi Assalto, Supporto, Geniere e Ricognitore. La distruzione degli scenari ha anche un ruolo diretto nelle partite, permettendo di modificare coperture e percorsi durante gli scontri.

È presente inoltre una campagna per giocatore singolo, costruita attorno alla squadra Dagger 1-3 e al conflitto con la compagnia militare privata Pax Armata. La storia porta il gruppo in diverse aree del mondo, con missioni che comprendono combattimenti urbani, scontri con mezzi corazzati e operazioni dietro le linee nemiche.