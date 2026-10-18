Il team di Battlefield 6 risponde alle critiche sulle presunte skin realizzate con l'IA

Tra gli esempi più discussi figurava una skin caratterizzata dalla scritta errata "Secuty" al posto di "Security" , oltre a un altro costume che mostrava un operatore equipaggiato con ben cinque fondine per pistole . Le anomalie hanno rapidamente dato vita a meme, discussioni e speculazioni all'interno della community, tanto da spingere Battlefield Studios a pubblicare un chiarimento ufficiale sul server Discord del gioco.

Le polemiche nate attorno ad alcune skin della Stagione 5 di Battlefield 6 hanno spinto gli sviluppatori a intervenire pubblicamente. Negli scorsi giorni alcuni giocatori avevano infatti ipotizzato un possibile utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per la realizzazione di alcuni oggetti cosmetici, a causa di una serie di dettagli insoliti ed errori tipicamente associati ai contenuti generati dall'IA.

Battlefield Studios ammette l'errore, ma non l'utilizzo dell'IA

Nel lungo messaggio condiviso con i giocatori, il team ha confermato che la scritta errata "Secuty" presente sulla skin di McNeil è effettivamente un errore e che verrà corretta con l'aggiornamento della Season 5 Phase 2 previsto per novembre. Gli sviluppatori hanno inoltre riconosciuto che la presenza di un refuso così evidente non rispecchia gli standard qualitativi che la community si aspetta dal gioco.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Per essere completamente sinceri, elementi che mancano il bersaglio in questo modo non riflettono gli standard qualitativi che vi aspettate da noi, né quelli che ci imponiamo internamente", afferma il team. "Siamo orgogliosi della cura che dedichiamo al nostro mondo di gioco e al nostro equipaggiamento, e vedere anomalie visive di questo tipo superare i controlli è frustrante per tutti."

Il team ha spiegato di aver già avviato una revisione dei processi interni e dei flussi di lavoro per capire come questi problemi siano riusciti a superare i controlli qualità, promettendo maggiore attenzione in futuro.

Più interessante ancora è la risposta relativa alla skin Midnight Mirage, quella che aveva attirato l'attenzione dei giocatori per la presenza di ben cinque fondine per pistola, un po' troppe per un soldato. Secondo Battlefield Studios non si tratta affatto di un errore o di un elemento generato accidentalmente, bensì di una precisa scelta creativa pensata come omaggio agli action movie più esagerati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Si tratta di una scelta creativa intenzionale, un riferimento ai cliché dei film d'azione sopra le righe, nei quali un agente ha inspiegabilmente un'arma di riserva agganciata a ogni centimetro disponibile dell'equipaggiamento.", afferma il team.

Gli sviluppatori hanno comunque ammesso di comprendere perché molti giocatori abbiano interpretato il design come un'anomalia, soprattutto considerando che la skin è stata pubblicata insieme ad altri oggetti cosmetici che presentavano problemi effettivi.

Se da una parte il comunicato chiarisce l'origine di alcune delle anomalie segnalate dalla community, dall'altra evita accuratamente l'argomento che aveva alimentato gran parte della discussione: il possibile utilizzo dell'IA. Battlefield Studios non ha infatti spiegato come sia nato il refuso presente sulla skin né ha commentato direttamente le accuse mosse da alcuni giocatori nei confronti dell'IA.