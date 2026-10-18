Vampire: The Masquerade - Bloodlines avrà una remaster? Nuovi rumor ne parlano

A oltre due decenni dal debutto sul mercato, Vampire: The Masquerade - Bloodlines potrebbe presto tornare sui nostri schermi in una veste rinnovata. Lo storico gioco di ruolo a tinte dark pubblicato nel 2004, divenuto nel tempo un autentico oggetto di culto per gli appassionati del genere, sarebbe infatti al centro dei piani per una Remaster, stando ad alcune indiscrezioni emerse all'interno della community online.

Le indiscrezioni da Reddit: remaster in lavorazione

La voce ha preso corpo sulle pagine del celebre subreddit r/GamingLeaksAndRumours, dove un utente ha affermato con sicurezza che il progetto sarebbe effettivamente in sviluppo, specificando tuttavia la natura dell'operazione: "Posso confermare che è in lavorazione. NON un Remake, ma una Remaster, con alcune riserve. Questo è tutto ciò che posso dire."

L'autore del post sostiene di aver già condiviso in passato informazioni confidenziali poi rivelatesi veritiere su diversi titoli - tra cui l'ambientazione in Giappone per l'atteso Forza Horizon 6. Trattandosi di dichiarazioni non supportate da prove concrete o conferme istituzionali, l'indiscrezione va necessariamente accolta con la massima cautela come un semplice rumor privo di riscontri ufficiali.

Il leaker ha inoltre chiarito che il suo intervento fa seguito a una precedente discussione comparsa sul forum incentrata su un presunto remake, descrivendola come una sorta di anticipazione ufficiosa che aveva già aperto la strada alla notizia.