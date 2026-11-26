Giunta alla terza stagione, la costosissima serie televisiva ispirata a Il Signore degli Anelli pretende da parte dello spettatore uno slancio di ottimismo e un pizzico di cautela. Prima di continuare a leggere questa recensione, sforzatevi di pensare a Gli Anelli del Potere come a una fanfiction basata sui personaggi creati da J.R.R. Tolkien, perché se cercate la fedeltà alle fonti non è in questi episodi che la troverete. Bisogna dare atto agli autori J.D. Payne e Patrick McKay che non era facile trasformare in uno show le note e gli appunti che raccontano questa parte del Legendarium tolkeniano, soprattutto rispettando le leggi del marketing contemporaneo che meno si sposano con l'epica dello scrittore britannico. Le prime due stagioni sono state in equilibrio precario sotto alcuni aspetti, ma a convincere meno sono state sicuramente le scelte autoriali degli showrunner, che hanno inventato di sana pianta alcuni personaggi e situazioni, ma sempre strizzando l'occhio ai leggendari film di Peter Jackson e ai loro fan. E continuano a farlo in questa terza annata, dove però cercano di scrollarsi di dosso alcune scelte controverse e di riconquistare il pubblico ora che è venuto meno anche l'effetto novità. Gli Anelli del Potere, il riassunto delle prime due stagioni prima della terza Insomma, saranno riusciti a reinventare Gli Anelli del Potere, o c'è ancora molta strada da fare? Proviamo a rispondere, ma attenti perché nelle prossime righe ci saranno delle anticipazioni sui nuovi episodi.

Cinque sottotrame per Sauron La nuova stagione comincia cinque anni dopo la fine della precedente, un salto piccolissimo per chi ha già fatto pace con la compressione temporale che caratterizza una serie in cui eventi che in origine si svolgevano nell'arco di migliaia di anni qui si risolvono in molto meno. E come al solito, gli otto episodi seguono varie sottotrame destinate a convergere in un secondo momento, anche se alcune di esse continueranno a svilupparsi nella quarta stagione già confermata. E fin qui, niente di strano; il problema, infatti, è che non tutte convincono allo stesso modo. Partiamo dalle più deboli. La peggiore è forse quella di Galadriel, un personaggio che è stato messo sicuramente più in secondo piano rispetto alle due stagioni precedenti e che poco a poco sta perdendo grinta per allinearsi alla flemmatica Cate Blanchett dei film. Stavolta la troviamo alle prese con una missione speciale: raggiungere Gundabad insieme a Marnûkh, un orco che ha disertato e che conosce i piani di Sauron. L'arco narrativo di Galadriel è assai confuso, perché inizialmente sembra specchiare il viaggio di Frodo e Gollum fino a Mordor con l'elfo Arondir nei panni di Sam, ma poi si capisce che serve più che altro a ridimensionare alcune iniziative degli showrunner, introducendo finalmente il personaggio di Celeborn (interpretato da Jamie Campbell Bower). Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Stagione 2, la recensione della serie TV Prime Video È proprio con l'introduzione frettolosa di Celeborn che la storia di Galadriel si fa smielata, assumendo contorni da soap opera: i due innamorati perduti si ritrovano, ma sul loro amore si allunga l'ombra di Sauron. Sembra un classico "will they or won't they" (si metteranno insieme oppure no?) che non funziona, perché ne conosciamo già l'esito. Nel mezzo c'è poi Theo, uno dei personaggi inediti più insopportabili della serie, che contorce ancor di più su sé stesso un arco narrativo che sembra correre in cerchio inutilmente mentre aggiusta i momenti più fragili della sceneggiatura. Sam, Frodo e Gollum in una scena de Gli Anelli del Potere 3... ah, no? Il problema delle tinte da soap opera affligge anche la sottotrama dei nani di Khazad-dûm, che parte con il piede giusto, imbastendo il conflitto tra Durin IV e suo fratello Thrain (Eddie Marsan). Inizialmente un intrigo politico caratterizzato da buoni colpi di scena, l'arco narrativo dei nani diventa quasi subito terribilmente stucchevole per colpa di un triangolo amoroso con tanto di tradimento in mezzo. Stavolta neanche la simpatia dei nani salva la situazione, e dire che la scorsa stagione era stata la sottotrama più avvincente del mucchio. Se avessimo dovuto stilare una top five delle sottotrame, quella di Gandalf - che non si capisce perché chiamino tutti così: non lo sapevano solo i Pelopiedi e gli Sturoi? - sarebbe finita sicuramente in fondo, ma negli ultimi episodi della stagione si è decisamente ripresa, anche perché è forse quella con meno minutaggio. Avevamo lasciato l'Istari insieme a Tom Bombadil, e infatti ritroviamo entrambi a spiare lo stregone interpretato da Ciarán Hinds, che scopriamo essere un altro Istari di nome Pallando. Scoperta che facciamo nel modo più bizzarro possibile quando Gandalf fa una chiacchierata con nientepopodimeno che Eru Ilúvatar in versione rovo ardente, tipo Mosè sul monte Oreb. Una scelta molto controversa che ha infastidito - comprensibilmente - i grandi fan di Tolkien. La scorsa stagione Gandalf ha trovato il bastone, in questa il cappello... la pipa nella prossima? Però, come dicevamo, la sottotrama di Gandalf si riprende sensibilmente a fine stagione, specie nell'ultimo episodio, in cui la regista Charlotte Brändström inscena un bello scontro, anche se la serie continua a essere vittima di un citazionismo estremo nei confronti dei film di Peter Jackson, invece di perseguire una propria identità. Sembra davvero che abbia bisogno di ricordarci continuamente le pellicole con dei rimandi che, più che audaci, tendono a essere l'esatto opposto. Abbiamo poi l'arco narrativo di Sauron che, dopo essersi finto l'umano Halbrand nella prima stagione e poi l'elfo Annatar nella seconda, ora si cala definitivamente nei panni del Signore Oscuro di Mordor e passa praticamente ogni episodio a cercare un modo per fabbricare l'Unico Anello e domare tutti gli altri. Ora, messa così la storia potrebbe anche apparire noiosa, ma non lo è grazie a Charlie Vickers, che si riconferma il miglior acquisto del cast: il suo Sauron possiede un enorme carisma e una perfidia che prende forma attraverso sorrisetti appena accennati e sguardi falsamente titubanti, inchiodando alla poltrona lo spettatore anche se a schermo succede poco. Charlie Vickers continua a essere il miglior attore del cast Vickers domina la scena praticamente ogni volta che appare e bisogna dire che il regista Stefan Schwartz ha davvero fatto un ottimo lavoro con l'attesissima scena della forgiatura, forse la migliore di tutta la stagione. Un po' meno con il Balrog parlante: una soluzione opinabile e non del tutto apocrifa, ma forse sarebbe stato meglio farlo parlare nella lingua nera e sottotitolarlo perché, oltre a essere un po' troppo ciarliero, sia in italiano che in inglese fa uno strano effetto, magari perché siamo abituati al mostro silenzioso di Jackson.

Il vincitore di questa stagione è... L'arco narrativo di Númenor vince a mani basse. Sarà che sappiamo come andrà a finire per la città, sarà che la stagione indugia più cautamente sui Númenoreani e sui loro rapporti di potere, fatto sta che abbiamo apprezzato questa parte della storia più che in passato. Gli showrunner se la sono giocata anche meglio, imbastendo un intrigo che miete vittime fin da subito e che offre dei colpi di scena efficaci, andandosi a intrecciare in modo organico e naturale con le altre sottotrame, in particolare con la trasferta di Elrond e Gil-galad. Non è un caso che la stagione si concluda con una vittoria del tutto anticlimatica: una scelta probabilmente ragionata, che si distanzia dai tipici finali di stagione tutti fuochi d'artificio. L'arco narrativo di Númenor è il più articolato e avvincente della stagione Gli Anelli del Potere resta una serie curata sotto il profilo visivo, anche se continuiamo a pensare che non sia abbastanza "sporca", come lo erano i film: i costumi sembrano, beh, costumi, e chi li indossa somiglia a un cosplayer più o meno discreto, soprattutto i Nazgnagôl e gli elfi. Ma se le musiche di Bear McCreary si riconfermano brillanti ed evocative e la fotografia di buon livello, grazie anche a un ottimo utilizzo degli effetti speciali digitali, lo stesso non si può dire delle scene d'azione, in questa stagione peraltro pochine e spesso anche goffe: gli elfi, per esempio, un momento prima sono macchine da guerra capaci di acrobazie straordinarie, quello dopo si fanno mettere in difficoltà da una manciata di orchi, e in generale si sente la mancanza di una migliore coreografia. La verità è che la storia fa un po' quel che vuole per condurre lo spettatore da uno sviluppo all'altro, frettolosamente e senza la prudenza che servirebbe a un racconto di ampio respiro come questo. I miglioramenti rispetto alle prime due stagioni sono sottili: dopo essersi sbarazzati delle due Pelopiedi, gli scrittori de Gli Anelli del Potere hanno cominciato a fare piazza pulita di altri personaggi creati appositamente per la serie che rischiavano di ingombrarla e complicare il rapporto con l'opera tolkeniana. In tal senso, la terza stagione rappresenta un momento di svolta per la serie Amazon MGM Studios, che entra ufficialmente nella sua seconda parte con una rinnovata maturità, forse qualche magagna in meno rispetto al passato, ma nuove sfide da superare nelle prossime stagioni, che promettono di essere anche più impegnative.

Conclusioni Multiplayer.it 6.5 Arrivati alla terza stagione, noi proprio non riusciamo a voler male a Gli Anelli del Potere. È una delle poche serie fantasy in TV con un budget di tutto rispetto, ispirata a un immaginario che amiamo tantissimo: forse il problema sta lì, cioè che bisognerebbe prenderla come una reinterpretazione, senza aspettarsi una totale fedeltà alle fonti. Rinunciando a queste aspettative, Gli Anelli del Potere resta uno show godibile, ma comprendiamo perfettamente anche chi pretendeva molto di più da una proprietà intellettuale di una tale caratura. La terza stagione sembrerebbe aver mosso qualche passo nei loro confronti, ma per ogni decisione azzeccata sembra prenderne un'altra più esasperante: un equilibrio precario, mantenuto più dalla pazienza degli spettatori meno esigenti che dall'abilità degli showrunner.