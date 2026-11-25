Il Black Friday 2026 è iniziato ed è l'occasione perfetta per risparmiare approfittando di numerose offerte interessanti. In questo articolo abbiamo raccolto e riepilogato alcune delle migliori promozioni dedicate ai videogiochi, alle console e ai numerosi accessori per il gaming, per aiutarti a trovare le occasioni più convenienti.
Specifichiamo che l'articolo è in costante aggiornamento, quindi toglieremo o aggiungeremo alcune opzioni in base alla disponibilità o a variazioni di prezzo.
I migliori videogiochi in offerta
Partiamo da alcuni dei migliori videogiochi in sconto. Alcuni sono disponibili a prezzi particolarmente accessibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Per comodità abbiamo preferito suddividere le diverse piattaforme affinché tu possa avere un'idea più chiara delle varie promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Videogiochi per PS4 e PS5
Videogiochi per Xbox One e Xbox Series X|S
Videogiochi per Nintendo Switch e Switch 2
Console e dispositivi da gioco in offerta
Di seguito potrai trovare alcune opzioni dedicate alle console. Speriamo di aggiornare questo paragrafo con occasioni ancora più interessanti.
Controller e accessori da gaming
In questo paragrafo troverai una sezione dedicata interamente ai controller. Sono disponibili infatti numerose versioni tra cui scegliere, quindi avrai solo l'imbarazzo della scelta. Nella sezione successiva, invece, abbiamo incluso alcuni accessori che potrebbero rivelarsi utili, insieme a piccole decorazioni o gadget dedicati ai videogiochi, perfetti per appassionati o collezionisti.
Controller in offerta
Accessori e gadget da gaming