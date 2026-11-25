Il Black Friday 2026 è ufficialmente in corso: ecco una selezione delle offerte più interessanti su videogiochi, console, controller e accessori gaming da non perdere.

Il Black Friday 2026 è iniziato ed è l'occasione perfetta per risparmiare approfittando di numerose offerte interessanti. In questo articolo abbiamo raccolto e riepilogato alcune delle migliori promozioni dedicate ai videogiochi, alle console e ai numerosi accessori per il gaming, per aiutarti a trovare le occasioni più convenienti. Specifichiamo che l'articolo è in costante aggiornamento, quindi toglieremo o aggiungeremo alcune opzioni in base alla disponibilità o a variazioni di prezzo.

I migliori videogiochi in offerta Partiamo da alcuni dei migliori videogiochi in sconto. Alcuni sono disponibili a prezzi particolarmente accessibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Per comodità abbiamo preferito suddividere le diverse piattaforme affinché tu possa avere un'idea più chiara delle varie promozioni. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Videogiochi per PS4 e PS5 Videogiochi per Xbox One e Xbox Series X|S Videogiochi per Nintendo Switch e Switch 2

Console e dispositivi da gioco in offerta Di seguito potrai trovare alcune opzioni dedicate alle console. Speriamo di aggiornare questo paragrafo con occasioni ancora più interessanti.