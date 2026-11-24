Arion Kurtaj, il ventunenne di Oxford responsabile dell'attacco informatico contro Rockstar Games, è stato condannato a sette anni di reclusione ma è tornato in libertà su licenza nello stesso giorno della sentenza. Il giudice Mr Justice Turner, dopo averlo definito "un giovane di grande talento", lo ha congedato con un severo monito: "Non lasciare che accada di nuovo."
Lunedì scorso, alla Woolwich Crown Court, Kurtaj si era dichiarato colpevole della violazione dei sistemi di Rockstar e di altri attacchi, tra cui Revolut e Uber, compiuti tra i 16 e i 17 anni con la gang Lapsus$. Inizialmente destinato a un ricovero a tempo indeterminato in una struttura ospedaliera protetta per la gravità del suo autismo, a gennaio era stato ritenuto idoneo al processo e trasferito in un carcere ordinario; il giudice ha giudicato sufficiente il periodo già scontato in custodia. Per cinque anni sarà comunque sottoposto a un "Serious Crime Prevention Order" che gli vieta, tra l'altro, di usare Telegram e Discord.
L'attacco con una Fire Stick e i 5 milioni di danni
I fatti risalgono al 2022: mentre si trovava su cauzione e sotto protezione della polizia in un Travelodge di Bicester, per sfuggire a hacker rivali interessati ai suoi Bitcoin rubati, e con il computer confiscato, Kurtaj violò Rockstar usando una Amazon Fire Stick collegata a una TV insieme a tastiera e mouse Bluetooth.
Trafugò dati interni e 90 clip per quasi 60 minuti di gameplay dell'allora segretissimo GTA 6, scrivendo poi sulla chat aziendale Slack: "Se Rockstar non mi contatta su Telegram entro 24 ore inizierò a pubblicare il codice sorgente."
Al rifiuto dello studio, diffuse filmati e codice su un forum tramite l'account TeaPotUberHacker, causando a Rockstar danni per oltre 4,5 milioni di euro e migliaia di ore di lavoro dello staff.
Gli incidenti in custodia e il monito della polizia
La difesa ha spiegato che il disturbo dello spettro autistico aveva spinto il ragazzo a rifugiarsi online, dove riusciva a relazionarsi meglio.
In custodia, tuttavia, Kurtaj si è dichiarato colpevole anche di aggressioni fisiche ai danni del personale - inclusi diversi episodi di morsi - ed è stato sorpreso in cella con un telefono dopo aver inviato un messaggio di scherno alla polizia e pubblicato aggiornamenti su Snapchat. Un caso che, secondo la City of London Police, "evidenzia i pericoli in cui i giovani possono finire coinvolti online".
Ci sarà da vedere quali saranno le possibilità future per Kurtaj. GTA 6 viene elogiato per il ritratto realistico degli ex detenuti, quindi speriamo che non si ritrovi a seguire lo stesso cammino dei protagonisti.