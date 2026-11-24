Arion Kurtaj, il ventunenne di Oxford responsabile dell'attacco informatico contro Rockstar Games, è stato condannato a sette anni di reclusione ma è tornato in libertà su licenza nello stesso giorno della sentenza. Il giudice Mr Justice Turner, dopo averlo definito "un giovane di grande talento", lo ha congedato con un severo monito: "Non lasciare che accada di nuovo."

Lunedì scorso, alla Woolwich Crown Court, Kurtaj si era dichiarato colpevole della violazione dei sistemi di Rockstar e di altri attacchi, tra cui Revolut e Uber, compiuti tra i 16 e i 17 anni con la gang Lapsus$. Inizialmente destinato a un ricovero a tempo indeterminato in una struttura ospedaliera protetta per la gravità del suo autismo, a gennaio era stato ritenuto idoneo al processo e trasferito in un carcere ordinario; il giudice ha giudicato sufficiente il periodo già scontato in custodia. Per cinque anni sarà comunque sottoposto a un "Serious Crime Prevention Order" che gli vieta, tra l'altro, di usare Telegram e Discord.