Come confermano ormai diversi numeri e stime di mercato, Grand Theft Auto 6 di Rockstar Games rappresenta un successo clamoroso che è appena agli inizi. Dopo i 32,5 milioni di copie vendute in preordine confermati dallo studio, PlayStation ha recentemente annunciato di aver superato la soglia dei 39 milioni di giocatori unici sulla sola PS5. Ma il titolo open-world non si è limitato a macinare record software: a quanto pare ha esercitato un vero e proprio effetto trainante anche sulle vendite hardware.

PlayStation ha infatti registrato il "più alto numero di console PS5 connesse per la prima volta in un singolo giorno dal lancio della console". Si tratta di un risultato particolarmente significativo considerando quanto fosse altissima la domanda al debutto nel 2020, persino a fronte dei noti problemi di scorte. È un dato senza precedenti nella storia del brand: GTA 6 è stato avviato sul 70% delle nuove console attivate.