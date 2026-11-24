Come confermano ormai diversi numeri e stime di mercato, Grand Theft Auto 6 di Rockstar Games rappresenta un successo clamoroso che è appena agli inizi. Dopo i 32,5 milioni di copie vendute in preordine confermati dallo studio, PlayStation ha recentemente annunciato di aver superato la soglia dei 39 milioni di giocatori unici sulla sola PS5. Ma il titolo open-world non si è limitato a macinare record software: a quanto pare ha esercitato un vero e proprio effetto trainante anche sulle vendite hardware.
PlayStation ha infatti registrato il "più alto numero di console PS5 connesse per la prima volta in un singolo giorno dal lancio della console". Si tratta di un risultato particolarmente significativo considerando quanto fosse altissima la domanda al debutto nel 2020, persino a fronte dei noti problemi di scorte. È un dato senza precedenti nella storia del brand: GTA 6 è stato avviato sul 70% delle nuove console attivate.
Oltre 683 milioni di ore giocate e la spinta agli utenti attivi
Lungi dall'essere un fenomeno fatto di acquisti impulsivi subito abbandonati nel dimenticatoio, GTA 6 sta tenendo incollati allo schermo i giocatori con ritmi impressionanti. Stando ai dati aggiornati al 22 novembre, l'utenza ha accumulato una media di 17,4 ore di gioco a testa, per un totale complessivo di 683 milioni di ore.
Nel complesso, una fetta molto ampia della base di giocatori risiede proprio sull'ecosistema PlayStation, e una parte consistente è costituita da nuovi possessori di PS5, contribuendo così a far crescere sensibilmente anche le metriche legate agli utenti attivi mensili.
I frutti della partnership tra Sony e Rockstar Games
Per la casa giapponese si tratta di una serie di vittorie strategiche su più fronti, arrivate proprio in una fase in cui l'azienda si stava concentrando soprattutto sulla monetizzazione della base installata esistente a fronte del rallentamento delle vendite hardware di PS5 registrato negli ultimi mesi.
Un risultato che appare comunque tutt'altro che inatteso alla luce della stretta collaborazione stretta con Rockstar Games, un'alleanza che ha incluso anche il lancio di controller DualSense in edizione limitata e il supporto dedicato per PS5 Pro.