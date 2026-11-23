CyberLeek colpisce ancora: il noto gruppo di leaker di GTA 6, che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé prima con la diffusione di informazioni e materiali e poi di veri e propri file sul gioco Rockstar Games, pare abbia infine diffuso online l'intero gioco in versione Xbox Series X|S.

Il gruppo di hacker aveva pubblicato una build del gioco già la settimana scorsa, ma mancava ancora l'eseguibile, che avevano intenzione di mettere a disposizione successivamente. A quanto pare, anche quest'ultimo tassello del codice è stato distribuito online, cosa che dovrebbe significare che l'intero GTA 6 sta circolando su internet in queste ore.

"L'ex è fuori, sempre gratis", ha scritto il gruppo di hacker sul proprio sito. "È un regalo di Natale anticipato da CyberLeek", si legge nel messaggio, intitolato appunto "Natale è arrivato in anticipo".