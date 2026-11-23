CyberLeek colpisce ancora: il noto gruppo di leaker di GTA 6, che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé prima con la diffusione di informazioni e materiali e poi di veri e propri file sul gioco Rockstar Games, pare abbia infine diffuso online l'intero gioco in versione Xbox Series X|S.
Il gruppo di hacker aveva pubblicato una build del gioco già la settimana scorsa, ma mancava ancora l'eseguibile, che avevano intenzione di mettere a disposizione successivamente. A quanto pare, anche quest'ultimo tassello del codice è stato distribuito online, cosa che dovrebbe significare che l'intero GTA 6 sta circolando su internet in queste ore.
"L'ex è fuori, sempre gratis", ha scritto il gruppo di hacker sul proprio sito. "È un regalo di Natale anticipato da CyberLeek", si legge nel messaggio, intitolato appunto "Natale è arrivato in anticipo".
Ora anche l'eseguibile è online
In base a quanto riferito, il nuovo e piccolo archivio da 57MB pubblicato nelle ore scorse dovrebbe racchiudere l'eseguibile del gioco, andando dunque a completare il grosso archivio da 209GB che era stato distribuito in precedenza, con tutto il resto di GTA 6.
"Il testimone passa ai progetti open source di ricompilazione ed emulazione", ha affermato il gruppo, il quale sostiene di essersi accontentato di chiedere semplicemente donazioni nella meme coin del gruppo, dopo che i suoi precedenti tentativi di far salire la capitalizzazione di mercato della moneta si sono rivelati un fallimento.
Via libera alla ricompilazione su PC?
L'intenzione del gruppo sarebbe favorire il lavoro dei modder e di coloro che si dedicheranno a una ricompilazione totale del gioco in modo da farlo funzionare su PC, sebbene l'operazione possa facilmente aprire le porte alla pirateria.
In effetti, c'è già un progetto in corso per la creazione di una versione PC non ufficiale, che ha in un certo senso un'impostazione "etica": il progetto Leonida, gestito da una community di modder, sta cercando di utilizzare alcuni file del dump effettuato da CyberLeek per effettuare la ricompilazione.
Tuttavia, il gruppo non ha intenzione di integrare gli asset del gioco, cosa che dovrebbe costringere gli interessati a scaricare comunque la versione completa del titolo Rockstar Games, cercando in questo modo di discostarsi dalla pura e semplice pirateria.