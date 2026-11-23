Da quando GTA 6 è arrivato nelle mani dei giocatori, non sono mancate le critiche di chi lo considera più un simulatore di coppia che il classico Grand Theft Auto a cui siamo abituati. Sulla questione è intervenuto anche un ex dirigente di Rockstar Games, che sta già giocando al nuovo capitolo ed è particolarmente soddisfatto del risultato. Secondo lui, però, alcune delle critiche mosse dai giocatori hanno effettivamente un fondamento , ma riguardano soprattutto il Capitolo 1. La vera magia di GTA 6, infatti, emerge soltanto nelle fasi successive del gioco.

La vera magia arriva più avanti

Obbe Vermeij ha lavorato in Rockstar Games dal 1995 al 2009, ricoprendo il ruolo di direttore tecnico per diversi capitoli della serie, tra cui GTA 3, Vice City, San Andreas e GTA 4. Non ha quindi preso parte allo sviluppo di GTA 6, ma lo sta giocando proprio come tanti altri utenti, dimostrandosi particolarmente soddisfatto del risultato. A suo parere, si tratta di un ottimo gioco, anche se alcune delle critiche rivolte alle prime fasi dell'avventura hanno effettivamente un fondamento. "È bello. Molto bello, ma..." ha scritto su X.

"Nel Capitolo 1, che comprende le prime otto ore circa, il gioco non ti lascia molta libertà di scelta. Ci sono numerosi tutorial, filmati d'intermezzo e missioni obbligatorie basilari. Le critiche sono fondate: realismo che prevale sul gameplay, simulatore di fidanzata, non sembra un sandbox".

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La situazione, tuttavia, cambia andando avanti con la storia. Senza entrare in alcun tipo di spoiler, Vermeij spiega che è proprio successivamente che emerge quella che definisce "la magia di GTA". L'ex dirigente di Rockstar ha anche elogiato l'incredibile qualità della produzione e ha rivelato di essere attualmente al Capitolo 3, avendo completato circa il 46% della storia.

"Nel Capitolo 2, il gioco ti lascia un po' di respiro e ti offre una serie di missioni tra cui scegliere. È qui che entra in gioco la magia di GTA. Sono al Capitolo 3, al 46% della storia. Mi sto divertendo un mondo. La qualità della produzione è incredibile", ha concluso.